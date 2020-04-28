整个市场在周二的走势都被三个字笼罩着——注册制。





注册制，该来的终于来了。尽管之前有评论认为非常时期要以稳为主，但现在看，恰恰是非常时期，带动的改革再提速。





尽管目前看还未公布真正的时间表，但注册制的确定，毫无疑问是历来深受抽血之苦的市场心理层面上的一个重压。但今天来看，场内明显出现了更加极端的分化走势，两市超过70家个股跌停，但同时，指数却完成了深V反转。





尽管注册制还只是在路上，但对于A股的生态重塑，却已经在上演了。





从创业板此次改革的主要内容来看——前5天没有涨跌幅限制、5天后10%提升到20%，亏损企业可以上市，设置了准入门槛....几乎是参照科创板的！但从细节上看，又是完全不一样的。





1、创业板没有创新行业限制。

2、保荐券商跟投制度没有科创板严厉。

3、存量企业涨跌幅扩大到20%。

4、门槛比较低。

5、亏损3年不退市了。





很多朋友看到了退市上面的改变，这看上去是让步，但事实上，虽然亏损退市被取消，但是强化了新的概念，叫“市值退市”。就像现在连续20个交易日股价跌破1元，就要强制退市一样；以后上市公司市值20个交易日少于5亿，就要强制退市了，注册制下A股仙股不会少，过去靠卖房子保壳，现在这些垃圾股，将真正无法避免被市场吞噬的命运。新的退市模式，会是一个大杀招。





对于投资的影响来说，我们认为也将是非常深远的。首当其冲的垃圾股必然遭遇抛售，并且永不翻身，这是我们在去年就反复给大家强调的A股发展的必然。第二，过去的游资打板战术将不再奏效，看似20%的涨跌放大了波动空间，其实会因为打板的门槛提高，反向限制了游资操盘的可行性。第三，去散户化，这几乎是必然，不多讲。





注册制毫无疑问成为了今天市场大幅波动的真正原因。还是没有脱离谈注册色变的状态。但就像我们之前给大家用相当长的篇幅讲过，注册制是一个短期阵痛，但长期而言一定是利大于弊的。甚至在过去几年的新股发行常态化，以及价值投资的引导下，其实注册制对于真正优质龙头的冲击，可以说是微乎其微。从这个角度来说，真的没必要过度担忧。





我们认为今天指数层面能够绝地反击，也恰恰源于此。尽管我们并不认为这个深V将是反转的开始。但市场表现如斯，还是足以令人欣慰。





我们维持之前的判断，两会前还是以稳为主，上下的波动空间都不会太大，宏观政策落地之前，大A既不太可能走出单边上行，也不太可能形成一路南下的弱势。还是宽幅震荡等待靴子落地。



