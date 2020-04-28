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注册制来了！真的不需要慌张

(2020-04-28 12:00:31)
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注册制，该来的终于来了。尽管之前有评论认为非常时期要以稳为主，但现在看，恰恰是非常时期，带动的改革再提速。创业板改革的主要内容，前5天没有涨跌幅限制、5天后10%提升到20%，亏损企业可以上市，设置了准入门槛....几乎是参照科创板的！

但从细节上看，是不一样的。

1、创业板没有创新行业限制。
2、保荐券商跟投制度没有科创板严厉。
3、存量企业涨跌幅扩大到20%。
4、门槛比较低。
5、亏损3年不退市了。

而退市方面，虽然亏损退市被取消，但是强化了新的概念，叫“市值退市”。

就像现在连续20个交易日股价跌破1元，就要强制退市一样；以后上市公司市值20个交易日少于5亿，就要强制退市了，注册制下A股仙股不会少，这个会是大招！

对于投资的影响来说，我们认为也将是非常深远的。首当其冲的垃圾股必然遭遇抛售，并且永不翻身，这是我们在去年就反复给大家强调的A股发展的必然。

第二，过去的游资打板战术将不再奏效，看似20%的涨跌放大了波动空间，其实会因为打板的门槛提高，反向限制了游资操盘的可行性。

第三，去散户化，这几乎是必然，不多讲。

注册制毫无疑问成为了早盘市场下跌的最大元凶。还是没有脱离谈注册色变的状态。但我们之前给大家用相当长的篇幅讲过，注册制是一个短期阵痛，但长期而言一定是利大于弊的。甚至在过去几年的新股发行常态化，以及价值投资的引导下，其实注册制对于真正优质龙头的冲击，可以说是微乎其微。从这个角度来说，真的没必要过度担忧。

我们维持之前的判断，两会前还是以稳为主，上下的波动空间都不会太大

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