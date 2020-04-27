早上判断的不错，节前恐怕没有大的行情，整体的市场走的都很闷。





沪指冲高回落，虽然收红了，但是成交量反而是缩量的，技术形态上，过去一周实际上是在不断地做重心下移。而个股层面，跌停数量超过了涨停，游资还是持续撤离，而大资金打了一手银行权重的烂牌，直接带着盘面的走向更加难看，这很尴尬。





结合周五砸出跌停潮，尤其大量强势股出现大跌，虽然有东北邻居传闻的影响。但我认为整体还是反应了资金情绪在偏谨慎。





谨慎源于两点，一方面，小长假临近，外围的不确定因素要顾及。另一方面，4月最后几天将是年报、一季报强制披露时限。最后一部分丑媳妇见公婆，可能不会太好看，尤其有格力这样的黑天鹅飞出来，市场可能节前的情绪都会偏弱。





好消息，是这样的行情下，外资还是在执着地流入。这种持续流入的现象或许预示资金认可当下指数位置，千输万输，输到底，只输时间，这是外资敢于做持续流入的唯一解释。





而且外资对于政策和外围股市表现把握得更好，如果持续流入的话，至少能够说明，虽然整天还是弱势，但节前大概率也不存在什么大的风险了。





午后消息，证监会调查组已入驻瑞幸，行使长臂管辖权。





之前有人说瑞幸是功臣，割了美国人韭菜。这种说法很幼稚，也很可笑。瑞幸的做法非常恶劣，不仅仅损害的是投资者的利益，更重要的是将中国优质企业花费巨大心力在海外建立的信誉毁了。前期的口罩事件一样的。萝卜快了不洗泥。什么东西都敢往外卖。摧毁中国制造的品牌。为什么中国企业在西方很多时候受到有意无意的排挤。除了政治原因，就是这样其心可诛的老鼠屎，坏了一锅粥。





与周末监管对于财务造假的表态一致。这种垃圾企业要从严办理！





周末另一个很有意思的新闻，是央行公布了一组数据，我国城镇住房自有率达96% 户均资产超300万。这个周末央妈的这个数据被吐槽不少。不少朋友说又被人平均了，这就好比我和马云的平均身家有个1500亿，然而并没有什么卵用。





不过吐槽归吐槽，央妈的这个数据很能说明问题。住房拥有率超过96%，超过40%的家庭拥有两套以上的房产。而几乎只要有房就有负债。家庭资产70%是住房，而金融资产只有20%出头。





第一，住房拥有率甚至二套房拥有率极高，那么地产还有没有继续炒作的空间？本质上这是在站台房住不炒

第二，家庭资产被住房高度捆绑，老太太现在都知道鸡蛋不能放在同一个篮子里，那么谁能来分担楼市风险？

第三，金融资产占比20.4%，但老百姓都偏好无风险理财，股市能占多少？





我们还是那句话，中国眼下有很多亟待解决的实质性问题——养老金缺口、资产配置错位、直接融资困局甚至是产业转型提速——而这些似乎都可以通过一个牛市，尤其是一个长牛，一劳永逸的解决。





回到盘面上，还是维持观点——本轮反弹到现在为止没有放量，而跌停潮却首先出现，我认为是短期情绪转弱的信号，建议节前观望为主。