周末消息面比较平淡，没有了前几周的政策性利好。监管严打财务造假算是监管方面的大动作。





眼下，美股那边对于中概股的调查，开始延伸到国内，老美的调查是有政治目的的——疫情背景下，要阻止资金流入中国。但美国方面的动作开始倒逼国内的改革加速，也算是意外惊喜把。财务造假性质非常恶劣，直接挑战信披制度和上市公司的诚信，更直接损害投资者的判断和利益应该从重从严发现一家退市一家，并设立投资者补偿制度！





财务打假短期看对整体市场不会有直接影响，但选股上一定要规避有过黑历史的公司。狗改不了吃屎这句话是有道理的。





周末另一个很有意思的新闻，是央行公布了一组数据，我国城镇住房自有率达96% 户均资产超300万。这个周末央妈的这个数据被吐槽不少。不少朋友说又被人平均了，这就好比我和马云的平均身家有个1500亿，然而并没有什么卵用。





不过吐槽归吐槽，央妈的这个数据很能说明问题。住房拥有率超过96%，超过40%的家庭拥有两套以上的房产。而几乎只要有房就有负债。家庭资产70%是住房，而金融资产只有20%出头。





第一，住房拥有率甚至二套房拥有率极高，那么地产还有没有继续炒作的空间？本质上这是在站台房住不炒

第二，家庭资产被住房高度捆绑，老太太现在都知道鸡蛋不能放在同一个篮子里，那么谁能来分担楼市风险？

第三，金融资产占比20.4%，但老百姓都偏好无风险理财，股市能占多少？





我们还是那句话，中国眼下有很多亟待解决的实质性问题——养老金缺口、资产配置错位、直接融资困局甚至是产业转型提速——而这些似乎都可以通过一个牛市，尤其是一个长牛，一劳永逸的解决。





回到盘面上，早盘反弹尚可，但主要还是权重表现，开盘银行直接带着权重上攻，而题材的高位直接集体奔向跌停，盘面稍有不慎就会掉入坑里





节前最后一周，整体策略我认为谨慎为主。周五砸出跌停潮，尤其大量强势股出现大跌，虽然有东北邻居传闻的影响。但我认为整体还是反应了资金情绪在偏谨慎。





一方面，小长假临近，外围的不确定因素要顾及。另一方面，4月最后几天将是年报、一季报强制披露时限。最后一部分丑媳妇见公婆，可能不会太好看，尤其有格力这样的黑天鹅飞出来，市场可能节前的情绪都会偏弱。





本轮反弹到现在为止没有放量，而跌停潮首先出现，我认为是短期情绪转弱的信号，建议节前观望为主。



