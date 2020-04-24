最近一段时间我们反复提示大家，面对外盘的涨跌一定要冷静，而面对国内的反弹一定要淡定，目前的市场考验的其实是投资者的定力。





为什么这么说呢？因为市场面对的两个最重要的变量没有真正意义上的解决





第一个是疫情。疫情究竟会演进到什么程度，以目前线性的思考模式是有误差的。昨晚世卫组织意外泄露的报告称瑞德西韦首次临床试验失败。





其实没什么好猜的，假如说瑞德西韦真的有用，美国的死亡率应该明显低于中国——更不用说早就有更加充足的反应时间，以及庞大健全的医疗体制支持和科技实力。但目前来看，中国在此次疫情中的死亡率仍然是最低的。





不论如何，世卫组织的这个报告对此前炒过的概念股都是利空。防疫概念作为近期最强势的品种，要出大分化了。而疫情没有真正得到控制的前提下，雷就不算真正的解除。





第二个是刺激政策。国家层面刺激经济，目前已经是大家的共识。但如何落地呢？美韩是主动给老百姓发钱，国内在两会之前，目前有一些风声，但又都仅仅是风声，没有真正的政策落地，在如此的经济逆行周期中，资金就不敢贸然的进行增仓动作。





比如昨晚，中央顶层虽然给了新基建史无前例的重要表态。但最终如何落实，目前是未知数。因此，两会前有政策预期的背景下，我们认为只要外盘没有爆发大利空，那么单边持续回调的概率就不高。但同样的因为政策没有落地，也不存在暴力反弹的基础，尤其美股还没有启动。





实际上，在中央表态的背景下，其实科技股反而值得期待。





我们此前反复强调过，科技股是本轮行情启动的根基，同样的，也只有科技股的持续性活跃才能够标志市场人气真正的复苏。从这个角度来说，非常期待高层对于科技人气的重燃。但从另一个侧面来说，科技股不走出持续性的强势，成交量没有明显的放大前，市场所谓的强势都是伪命题。



