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新基建最顶层利好落地

(2020-04-24 12:07:26)
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A股继续低迷的弱势震荡，没什么好说的。隔夜外盘，美股周四收盘涨跌不一。世卫组织意外泄露的报告称瑞德西韦首次临床试验失败。

其实没什么好猜的，假如说瑞德西韦真的有用，美国的死亡率应该明显低于中国——更不用说早就有更加充足的反应时间，以及庞大健全的医疗体制支持和科技实力。但目前来看，中国在此次疫情中的死亡率仍然是最低的。

不论如何，世卫组织的这个报告对此前炒过的概念股都是利空。防疫概念作为近期最强势的品种，要出大分化了。而我个人比较关注的，其实是分化之后，资金会流入哪些新的方向？

这个方面，昨晚最重要的政策其实给了一定的想象空间——中央顶层在陕西考察时强调，要把实体经济特别是制造业做实做强做优，推进5G、物联网、人工智能、工业互联网等新型基建投资，加大交通、水利、能源等领域投资力度，补齐农村基础设施和公共服务短板，着力解决发展不平衡不充分问题；要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，推动经济高质量发展迈出更大步伐。

这是晚间的最重要表态，新基建的最高规格表态。不过近期尽管工信部等推进的利好不断，但市场似乎买账的意愿并不高了。

不过需要注意一点，在高层的表态中“新基建”排在“老基建”前面，是历史上头一遭。对于沉寂已久的科技股来说，是否会成为今天盘中的起爆点，非常值得关注。

我们此前反复强调过，科技股是本轮行情启动的根基，同样的，也只有科技股的持续性活跃才能够标志市场人气真正的复苏。从这个角度来说，非常期待高层对于科技人气的重燃。

早盘燃料电池表现最火爆，受到四部委的支持，4年内建立燃料电池产业链。这对于新能源车又是一次大洗牌，并且很可能直接解决充电慢的最核心问题。

但从盘面来说，燃料电池的集中上涨，没有解决市场成交量的现状，不排除，应该说很有可能，市场仍然是少量游资左手倒右手的交易行为，这种背景下，我们认为大家还是要切忌追涨的操作习惯。

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