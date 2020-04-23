震荡一天，又是昏昏欲睡的大盘。成交量创了本周新高，但也只有区区6700亿，更何况这还是一波高开低走的放量。我们始终认为目前的市场谈不上强势反弹，仅仅是一种低迷的技术修复。资金的本质并不是进攻，而是在等待。





等待什么呢？等待两会的政策落地——这一波疫情之后，究竟下半年的方向何在，就是要看两会的政策方向了。因此在两会前，我们认为行情没有大碍，但在美股起爆前，也不存在大幅度反弹的基础。这一点大家还是要心知肚明





昨天市场涨了一下，听到不少声音，说独立行情独立行情。但实际上市场没有脱离跟随美股期指的状态。





同时我们也讲了，茅台新高的背后，虽然长期来看，反应了茅台酒的金融属性在当下这个投资荒的情况下再次被重视的预期。但短期来说，毫无疑问，本质最直接的——就是避险情绪仍然占据主导这个事实。





而从成交的角度来说，过去两周，市场始终未放量，甚至比超跌反弹阶段的量能还要低。实际上不用做他想，就是意愿的低迷。交投意愿低迷之下，跟涨也好、避险也好，就都说得通了。





所以我们始终提示大家，A股的反弹，我们一定要淡定。而美股的下跌我们也一定要冷静。





眼下的市场，就是一个不断震荡确认底部的过程。这个过程中的操作，应该是徐徐的，分批的进行底部优质品种的布局和补仓。而决不能有一朝暴富的赌底心态。





今天最大的热点又成了数字货币/区块链概念，导火索是雄安开始试点数字货币。农村电商、农业股、粮食股还在炒作，除了一字板的，主要还是那几只人气妖股。





近期市场已经不再是下跌阶段的满地尸首，所以一定会有强势品种出现。但是因为量能迟迟没有放大，市场火爆的实质，就是少量活跃资金的左手倒右手，因此持续性必然受限。所以经常出现一日游，甚至是反复一日游的盛况。这也是我们希望所有热衷于追高的投资者，需要注意的。





总的来说，仍然是温和反弹的过程中。个股在少量活跃资金的刺激下做反复腾挪。这个阶段不要担心上不了车，因为强势品种必然也要经历反复的震荡，因此回调才是布局机会，不要盲目追高。



