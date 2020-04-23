左田市场涨了一下，听到不少声音，说独立行情独立行情。但实际上市场没有脱离跟随美股期指的状态。





同时我们也讲了，茅台新高的背后，虽然长期来看，反应了茅台酒的金融属性在当下这个投资荒的情况下再次被重视的预期。但短期来说，毫无疑问，本质最直接的——就是避险情绪仍然占据主导这个事实。





而从成交的角度来说，过去两周，市场始终未放量，甚至比超跌反弹阶段的量能还要低。实际上不用做他想，就是意愿的低迷。交投意愿低迷之下，跟涨也好、避险也好，就都说得通了。





所以我们始终提示大家，A股的反弹，我们一定要淡定。而美股的下跌我们也一定要冷静。





眼下的市场，就是一个不断震荡确认底部的过程。这个过程中的操作，应该是徐徐的，分批的进行底部优质品种的布局和补仓。而决不能有一朝暴富的赌底心态。





开盘两市又分化，上证50带头上涨，白酒、家电等带头走高，科技股在跷跷板效应下走低，数字货币、数据中心概念、软件、5G等带头下跌。题材延续炒作，农村电商延续强势，供销大集、农产品等一字涨停，泛农业板块继续炒作。昨晚中央表示扩大核酸检测的范围，概念股高开高走，达安基因等再度涨停，硕世生物冲到17%，带动了医药股普涨。





我们的这个观点，其实也衍射到题材的把握上。





近期市场已经不再是下跌阶段的满地尸首，所以一定会有强势品种出现。但是因为量能迟迟没有放大，市场火爆的实质，就是少量活跃资金的左手倒右手，因此持续性必然受限。这也是我们希望所有热衷于追高的投资者，需要注意的。



