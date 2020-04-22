一些疫情的蝴蝶效应开始逐渐显露出来了。





欧洲方面，英国在今天突然改口——坚决让华为参与5g网络建设！而在这之前，是百般限制。翻看回时间轴，这前后态度发生360度转变在于疫情爆发的前后。很多人对于这一波国家层面对外的强力支援表示看不懂，现在应该能看明白了——国家之间所有的互惠，最终都是博弈。这一波疫情之后，其实为中国赢得了巨大的国际认同和谈判空间。也就能看出为什么白宫此前传闻，要不惜代价的甩锅中国。





美国方面，据外媒报道，新冠疫情导致的需求暴跌使奶农倾倒牛奶这一经典场景在美国上演后，美国各地的鸡场和猪场也开始对他们饲养的鸡和猪实施安乐死。全美猪肉生产商协会估计，由于猪肉价格暴跌，每头上市的生猪将给养猪户带来约37亿美元的损失，预计到年底，损失将达到50亿美元。由于疫情导致鸡蛋需要下滑，美国的养鸡场也受到了严重影响，一些养鸡场开始对鸡实施安乐死。





当年大萧条倒牛奶的盛况以为只出现在书本上。这下基本上都现实体验了一把。除了牛奶、养殖之外，石油暴跌的道理也是如此。





而说到石油，国内中行的一波骚操作今天刷爆了朋友圈。今天网传一张结算单，中国银行的原油宝基金，投资者开仓本金是388万，现在亏损920万，倒欠银行532万。这比所有暴雷都狠，人家P2P也就顶多卷款跑路，这一波不但本金赔光了，还要倒贴给银行200%





中行捅了那么大的篓子，今天竟然装作没事一样，出来回应也不痛不痒。说超过22:00不会进行强平操作，这就撇清责任了？这个产品明显设置有缺陷，20%斩仓线成摆设，50%预警线，也没收到任何预警，没有让客户追加保证金。低于20%保证金不强平，却在全球最低-37.5美元价格平仓，导致用户巨大的亏损。





有句老话叫，潮水退去才能看出谁是光屁股游泳的人。中行这一把屁股，秀得实在是太耀眼了。





而除此之外，A股方面，茅台创下了历史新高。很多人看到茅台的新高，第一反应是价值投资的回归。但以目前市场的格局来说，茅台的新高我认为说明两点：





第一，消极的说，市场整体还是偏谨慎的情绪态度，因此选择了明显的避险品种。





第二，积极地讲——茅台的上涨本质上还是说明了报复性消费的预期，这里面不一定是喝酒的需求。而是在疫情背景下，大量资金寻找投资方向的需求，再一次点燃了茅台金融属性的剪影。



