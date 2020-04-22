尽管隔夜外盘仍然不怎么样，但显然市场有所脱敏，A股早盘低开之后窄幅震荡，最终涨跌都不大。





国外来看，疫情、油价、粮食这些不稳定的因素仍然存在没有消除。但市场通过连续调整已经有了比较充足的预期。反观国内，明显能够看到逆周期调节的政策再提速。





老大昨天陕西考察，视察网上销售木耳，并说农产品电商模式，今天人民日报高度评价直播带货的新模式。后疫情时代的很多产业变革开始落地了。而在两会未开，刺激政策想象空间极大地背景下。资金也不会盲目的陷入悲观情绪中。因此当前位置其实是个股结构性机会逐渐表现得一个非常重要的窗口。





只不过技术层面大家一定要关注量能。





过去两周交易时间，市场的成交一直没有真正的放大。同时，指数的波动往往跟随美股期指的走势，这意味着做多资金永远就是那一批。并且跟涨的大背景下，本身就标志了行情的弱势和低迷，这导致了题材上面，每天的轮动无非就是左手倒右手的车轮战。





事实上，除了医药股走出了持续拉升之外，其他板块的表现都难言持续强势。甚至频频出现过山车。因此，这个位置其实非常考验大家的选股能力和定力。





今天三农板块再一次爆发，有着老大的点名，也有着粮食危机的预期。总的来说，还是炒消息。





我们认为目前只能以小周期反弹作为行情的判断和基准。建议大家还是谨慎控制仓位，避免追高。等待市场真正强势的信号。



