



又是非常环保的一天，A股满屏都是绿的，受到隔夜外盘的影响，低迷了一天，不过午后深V一下，跌幅控制在1%，在全球算跌得少的。探口气，只有每次比惨的时候，A股的优势才能体现出来。





隔夜方面，原油经历了血腥之夜。





油价期货跌40%，加拿大原油甚至归零，隔夜原油期货这一出，真的是除了活久见，找不到其他的形容词。WTI5月原油期货跌至负值，为历史上首次。截止收盘，报价跌至-37美元/桶





5月原油期货为何如此惨烈？因为经济的停滞，全世界没地方存储石油；石油不能随便倒掉，存储费用很高，所以生产商宁愿掏钱也要送出去，不然就砸手里了。大家记不记得我之前讲过，看上去疫情是问题，其实最要命的是原油。这一出不仅仅会影响到中东、俄罗斯这样的老牌产油国，更重要的对美国本土的页岩气页岩油企业是巨大冲击。





好在此前，欧佩克已经达成协议，减产1000万桶，但只是杯水车薪，因为全球根本没需求；这还不包括很多产油国扛不住，实际上还在暗搓搓的偷偷增产石油，俄罗斯就增产了1%，这下更雪上加霜。





还有一点，4月21日是强制交易结算日，投资者要进行平仓；各种因素叠加在一起，这真的是史无前例。





不过好在此前油价的暴跌，导致美股连续上演熔断，但现在大家见怪不怪，下跌已经打出预期。所以隔夜美股虽然跌了，但跌幅可控。原油这块接下来要重点关注了，我们之前讲过，如果油价无法出现实质性的回升，那么不排除美国页岩油企业的风险会转嫁给银行，那就是大问题。





回到A股，受到美股拖累，也是低开低走。大家也不要想什么油价下跌利好的品种，像炼油、航空、航运、物流这种，虽然说成本是下来了，但本质上这次油价下跌，并不是供给过剩，而是需求不足，这些领域恰恰就是需求端。所以油价的暴跌，本质上反应的是这些领域的萎缩。





所以，美股波音还是走出了大跌，毕竟，飞机不能飞，油价不要钱你也没用啊！





除此之外，生物疫苗、港口航运概念高开，半导体及元件板块走弱，南大光电、沪硅产业、瑞芯微、睿能科技、康强电子等跟跌；数据中心板块拉升，任子行、广东榕泰、达实智能快速涨停；午后特高压板块持续拉升，国电南自再次涨停，智慧能源、中元股份、航天电子、亨通光电、航天晨光等跟涨。但个股普遍呈现回调状，临近尾盘，股指稍有回抽，涨停也由40家升至60家，仅有3家跌停。



