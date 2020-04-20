据媒体最新消息，央行深圳市中心支行表示，自查房抵经营贷违规流入房地产情况，深圳最近疯狂的房价，终于还是引来政策监管。上周五的重磅会议重申房住不炒，这个政策定位不会轻易改变。





我们在年初给大家用过连续几天的大篇幅讲解过，A股最大的利好，本质上就是房住不炒的政策。因为在房住不炒的背景下，大量原本被房地产吸纳的资金，会寻找新的投资渠道，而目前国内能够吸纳如此体量资金的投资领域，本质上只有股市。





更多的话我们就不说了，大家要仔细去体会这两年的政策风向，资本市场的牛市可能会因为疫情而迟到，但绝不会缺席。





当然，也是受到了房地产的压力，导致目前看喊了半天的宽松货币，最后以周末的变相降息落地。央妈的操作仍然非常稳健。





虽然“雷声大，雨点小”的政策对A股的刺激有限，不过形态上看，上有压力，下有支撑，海外疫情仍然是压制反弹的重要因素。但大规模的下跌似乎也不太可能了。





很多朋友讲，说国外为什么疫情之下仍然强势，有一个词叫超跌反弹。A股拒绝这样的走势，应该说是一种成熟的表现。不过无论如何，既然已经打开了之前的区间上限，那便继续震荡偏多吧——毕竟政策利好预期还在。





从国内来看，两会预期下，市场大规模下行的可能性不高，至于是否能真正打开进攻的节奏，要看两会的政策落地，究竟以什么样的形式完成刺激，这个很重要。在这一点确定之前，不求有功但求无过，应该是比较合适的思路。





另一方面，一季报和年报的强制披露时间点临近，大批量丑媳妇要见公婆了。所以资金在这个时间点表现得格外谨慎。





周一两市较上周五缩量1300亿，毫无疑问人气仍然低迷，尽管我们说盘面个股表现，比上周五强很多，但这种活跃资金左手倒右手的反弹，个股的轮动可能会非常快，不要过于的盲目乐观。





疫情使得A股公司面目模糊，资金态度自然会迟疑——比如截至上周五的两融数据依然没怎么变化，说明近期杠杆资金比较谨慎，并不急于进攻。不过从外资来看，今天北上资金虽然缩减了规模，但是仍然处于净流入状态。证明对于外资而言，当前位置的优势仍然存在。





从这个角度来说，只输时间是目前对于A股当前点位最好的判断，不过疫情之后，有多少公司的业绩预期要改变，今儿影响估值和股价波动，这些都是需要大家做功课的。很多白马的空间被打掉，很多深度回调的品种反而业绩预期不改。



