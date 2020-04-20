喊了半天的宽松货币，最后以周末的变相降息落地。





虽然“雷声大，雨点小”的政策对A股的刺激有限，不过形态上看，上有压力，下有支撑，海外疫情仍然是压制反弹的重要因素。但大规模的下跌似乎也不太可能了。





很多朋友讲，说国外为什么疫情之下仍然强势，有一个词叫超跌反弹。A股拒绝这样的走势，应该说是一种成熟的表现。不过无论如何，既然已经打开了之前的区间上限，那便继续震荡偏多吧——毕竟政策利好预期还在。





从国内来看，两会预期下，市场大规模下行的可能性不高，至于是否能真正打开进攻的节奏，要看两会的政策落地，究竟以什么样的形式完成刺激，这个很重要。在这一点确定之前，不求有功但求无过，应该是比较合适的思路。





另一方面，一季报和年报的强制披露时间点临近，大批量丑媳妇要见公婆了。所以资金在这个时间点表现得格外谨慎。





疫情使得A股公司面目模糊，资金态度自然会迟疑——比如截至上周五的两融数据依然没怎么变化，说明近期杠杆资金比较谨慎，并不急于进攻。不过从外资来看，今天北上资金虽然缩减了规模，但是仍然处于净流入状态。证明对于外资而言，当前位置的优势仍然存在。





从这个角度来说，只输时间是目前对于A股当前点位最好的判断，不过疫情之后，有多少公司的业绩预期要改变，今儿影响估值和股价波动，这些都是需要大家做功课的。很多白马的空间被打掉，很多深度回调的品种反而业绩预期不改。





同样的一季报背景下，这些因素会带来资金偏好巨大的分化。也是我们应该重点关注的领域和角度。



