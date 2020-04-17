兜兜转转之后，一季度经济数据终于在今天落地。很差，但是终于兑现之后，市场的担忧出清，叠加外围隔夜走势尚可，成为了周五反弹的重要因素。但从盘面来看反弹仍然难言强势，一方面是冲高回落太现实，另一方面是成交量仍然是犹抱琵琶半遮面的状态。





市场热情无法激活，我们认为源于三个原因。





第一，疫情。海外疫情仍然是选在资本市场头顶的达摩克利斯之剑。尽管国内疫情已经平息，但海外的走势显然已经影响到需求端，这成为很多行业调整的原因。但目前最大的问题是海外的疫情是否已经结束。是出现了拐点，还是会继续延续？我们之前讲过，非洲、东南亚、印度、拉美，这些地区如果产生了极强的长尾效应，对于全球经济又会产生什么样的影响？这是无法预测的。





第二，周末。周末将至，因为第一个问题的变数，导致资金普遍存在较强的观望心态，这一点不需要赘述





第三，政策。经济数据差，那么政策刺激的预期就会升温。但随着GDP淡化的呼声越来越高，对于是否会有强刺激政策的预期以及方向目前也存在争议。这导致，市场很可能会继续等待两会的预算落地以及刺激政策见光之后，才会选择发力。再次致歉预期炒作和争议的并存，导致了大量品种，将持续形成一日游的状态。





以上三点，是我们认为压制反弹节奏的重要原因。





但尽管如此，我们认为大家不需要对市场过分担忧。随着一季度经济数据公布，下跌已经完成了最坏预期的兑现。只要外围没有进一步恶化，那么当前位置就是底部。





也正因为如此，外资在最近几天出现了连续的暴买。这意味着对于这些价值投资型资金而言，当前位置毫无疑问是一个很合理的位置，问题只在于时间。





而从另外一个角度来说，今天披露的一组数据显示，一个季度91天里住户存款增加6.47万亿，平均每天超过700亿存款到银行。存款在一季度如此暴增，主要原因有以下二个





一是元旦春节期间，中国人的传统习惯都是要发奖金；二是2019年春节假期，全国旅游收入达到5139亿元，全国零售和餐饮企业实现销售额10050亿元。





谁知道今年疫情的爆发，人们都不能出门，消费的出口被堵住了。旅游、餐饮、住宿、影院的收入大幅下降，人们的钱都还揣在荷包里，没有花出去，最后就只能留在了银行。



