隔夜外盘受到特朗普刺激政策利好影响，走得还算比较稳。目前看，外盘对于A股的影响仅仅在开盘体现了，而后更多的走势，要看A股自身的质地。





今天最重要的，是一季度统计数据的落地。





国家统计局17日公布的数据显示，一季度中国国内生产总值206504亿元，按可比价格计算，同比下降6.8%，预期下降6%，前值为增加6%。





3月份，规模以上工业增加值同比实际下降1.1%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），降幅比1—2月份收窄12.4个百分点。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长32.13%。一季度，规模以上工业增加值同比下降8.4%。





数据很差，但是终于算是靴子落地。这对于市场来说，是一个好消息。毕竟看到数据差，后面的配套政策也才会跟上。在这个背景下，市场在早盘形成了全面的反弹。成交量也终于有所放大。





但当前位置的分歧还是巨大，北向资金继续加码，连续四天大幅流入，从外资价值投资者的角度分析很好理解，毕竟从中长期角度看，当前位置拿筹码只输时间。





而游资则按照常规操作，高位兑现迎接周末。以岭药业的放量长阴，对盘面情绪影响还是比较大，这也带动了数字货币这边一轮见光死的走势，只有高标省广集团、汇金股份的晋级质量高一些。





资金的分歧主要还是对于政策预期的关注，毕竟从政策的方面来说，预算的确定要两会批复，但近期的一系列表态又比较奇怪。这让市场目前有比较分化的情绪



