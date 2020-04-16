指数低开高走，震荡反弹。但也仅仅只是反弹。





受美股昨日低开低走影响，今日大盘低开，随后消化利空后开始拉升。美国方面的疫情实在是过于夸张，新增确诊4万例，仍然在呈现加速，目前累计确诊已经达到63万例。这对于资本市场来说，毫无疑问是一个压力。





坏的方面是——在疫情美誉确定性拐点形成前，市场很可能将保持低迷的状态。就像我们之前讲过的。这一次疫情来之汹汹，对于欧美目前其实并不是最重要的，反而是印度、拉美、东南亚这些地区，究竟会发展成什么样，是一个问题。疫情的长尾效应，将极大地压制市场的热情。





但是好的方面来看，实际上目前看虽然美国的疫情在提速。但市场已经不再有过激反应了。之前的两轮下跌已经打出了对于市场的最坏预期，所以基本上目前就是最悲观的阶段，度过去之后就是真正的底部现身。但这个过程，应该是一个漫长的过程。要忍耐。





从盘面看，我们早盘讲了一句话——最怕的不是下跌，而是缩量反抽。目前看其实恰恰是如此。市场成交量始终没有真正意义上的放大。这一方面是源于外围疫情还未出清，甚至难言拐点。另一方面，大家要看到一季报的背景下，实际上业绩的压力开始真正的体现出来。





反应到盘面上，几乎除了抗疫之外的其他题材都无法走出持续性拉升的局面。





但好的方面看，北向资金连续第三天流入，比昨天还要多一点，57亿元。连续暴买三天，北上资金又往往是比较坚定的看多者，这对于A股来说，是一个值得玩味的信号。毕竟目前来看，包括券商和大量科技品种，已经处于跌无可跌的状态。反复在进行横盘整固





换言之，这是随时拉升的前奏。





但对于操作来说，有希望并不意味着梭哈的时刻到了。市场成交量仍然迟迟无法放大，只有区区六千亿，尾盘虽然指数翻红，但超过1600只股票是绿盘报收，基本上活跃资金就这些，今天打这个题材，明天打那个题材。市场全靠那点活跃资金折腾。热点轮动节奏太快





领涨板块几乎每天都在变，今天轮到特高压站岗值日。但是否很快又会是一日游的尿性呢？





数字货币贡献了20家涨停，受到央行的利好刺激，但整体来说，目前只有防疫概念是真正的强势。以岭药业已经是全市场的标杆品种了。





总的来说，疫情仍然是目前最重要的背景，这个背景下，面对市场的涨跌，要淡定，面对手中的题材个股，要把眼光放长远才行。



