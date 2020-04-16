受美股昨日低开低走影响，今日大盘低开消化后，一度拉升，但最终选择回落。





美国方面的疫情实在是过于夸张，新增确诊4万例，仍然在呈现加速，目前累计确诊已经达到63万例。这对于资本市场来说，毫无疑问是一个压力。





坏的方面是——在疫情美誉确定性拐点形成前，市场很可能将保持低迷的状态。就像我们之前讲过的。这一次疫情来之汹汹，对于欧美目前其实并不是最重要的，反而是印度、拉美、东南亚这些地区，究竟会发展成什么样，是一个问题。疫情的长尾效应，将极大地压制市场的热情。





但是好的方面来看，实际上目前看虽然美国的疫情在提速。但市场已经不再有过激反应了。之前的两轮下跌已经打出了对于市场的最坏预期，所以基本上目前就是最悲观的阶段，度过去之后就是真正的底部现身。但这个过程，应该是一个漫长的过程。要忍耐。





从盘面上看，我们早盘讲了一句话——最怕的不是下跌，而是缩量反抽。目前看确实如此。





市场成交量仍然迟迟无法放大，基本上活跃资金就这些，今天打这个题材，明天打那个题材。市场全靠那点活跃资金折腾。热点轮动节奏太快





领涨板块几乎每天都在变，今天轮到特高压站岗值日，当然其他板块也不甘寂寞，三两个的冒头表演。





但整体来说，目前只有防疫概念是真正的强势。以岭药业已经是全市场的标杆品种了。





除此之外，景峰医药跌停到红盘，航天长峰拉起，江南高纤站上分时均线，疫情个股轮翻炒作多次也不能改变市场的偏好，口罩年初一波，代表泰达股份，道恩等，第二波道恩与搜于特，第三波江南高纤，试剂现在也炒第二波，医药也是第二波，呼吸机炒了一波，估计与个股偏少有关，但一个题材能反复炒作数波足见其生命

力顽强。



