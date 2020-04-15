早盘，MLF利率下调20个基点的消息，被市场理解为利好兑现，没办法，吹风这么久的宽松以中期借贷便利的方式落地，甚至是不及预期的。也因此，金融、地产、基建等权重带头下跌，拖累沪指。





从大的方面来看，外盘仍然是拖累市场的主要原因。美股期指小幅收窄跌幅，沪指也走得有气无力。而题材方面，盘面主攻疫情高潮，振东制药、誉衡药业、欣龙控股等涨停带动医药股普涨；





同时，红日药业的血必净获新冠肺炎治疗相关批件，莲花清瘟胶囊的以岭药业继续高开高走涨停，带动中药股涨停潮，并带动医药、医疗器械等抗疫主线；





与指数共振的RCS几乎灭门，除了昨天率先涨停的sz002400(省广集团)给出涨停溢价，其余都废，科技股类似。





传央行数字货币开始内测，概念股开盘一度暴涨，随后批量炸板回落。特斯拉昨晚继续大涨，但昨天最强的新能源汽车产业链，今天却是接力不足。





暂时在美股没有稳定以及我们不能改变跟随的局面下除了疫情方向实在没有保险可言。





比较稳定的是一季报预增股继续成为资金追捧的对象，早盘共13只涨停：但显然一季报对于传统意义上的白马并不友好。格力爆出了业绩的大幅下滑。





除了格力电器，诸多我们熟知的行业龙头也交出了一季度成绩单。苏宁易购一季度亏损4亿元-6亿元，万达电影第一季度亏损至少5.5亿，科大讯飞预计一季度亏逾1.25亿 或创下首亏记录。比亚迪一季度净利同比预降至少80%，新能源车销量降近70%。





过于惨烈，但是一季报大幅分化的背后，是风险也是机遇，大家记不记得我们在昨天盘中重点解读的一季报品种。并不是所有的预增都有机会，也并不是所有的亏损都是风险。



