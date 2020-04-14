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盘面上有一个信号非常差

(2020-04-14 16:39:45)
转载
早上和学员讲了一下，目前国际上疫情仍然是扑朔迷离，尤其美国有加速的局面，而国内来看，政策并没有真正的发力。原本是炒作两会预期，变成了等待两会刺激。于是内外的弱平衡下，叠加着外围的休市，周一市场走出了最低迷的行情。而从这一点上基本上也能够看出，近期市场所有的变量，就要看北上资金的表现。

随着美股期指的强势，以及北上通道重新开启，上午半天北上外资净流入接近50亿，全天扫货165亿。最大变量的加速流入下，以及各方面完美的配合，各大指数高开震荡上行，创业板位居领涨位置。最终沪指涨1.59%收复2800点 创业板大涨3.24%

其实创业板的反弹是目前最希望看到的，毕竟科技股是之前一轮拉升的核心，这个位置能不能再次走强，标志着市场是否真的脱离危险区间。

但以目前的市场状态来说，即便是今天全面的反弹，也始终没有放量，这个放量不仅仅是沪指，甚至连创业板成交量都没有一点点放大。这种状态下，对于反弹的持续性，就要打折扣。

目前对于A股来说，除了外部因素，内部因为一季报的逐渐铺路，也充满了变数。现在的公司大致可以分为以下几类：

1，一季度报很好，但市场预期它会快速变差，主要是受海外疫情影响太大的；

2，一季度报很差或者一般，但市场预期它会越来越好，主要是1季度受国内疫情影响但基本与海外脱钩的，且经营环境稳定；

3，一季报很差，什么时候变好也并不确定，主要是旅游服务强相关的，属于疫情最后一批放开的；

4，一季报还不错，并且今年后面还会持续不错的；

5，业绩无法预期的，经营本身也不稳定，属于市场的小透明。

所以，其实大家能够看到，同样的业绩预期下，并不是所有的品种，都能够被市场认可。这也让原本就已经收到疫情压制的一季报数据变得更加扑朔迷离。这几天总有朋友问，说明明一季报不错，问什么不涨，原因就在于此。

从今天领跑的品种来看，仍然是内需作为主线，这里面汽车行业受到关注，可以理解，毕竟是第二产业，房住不炒的大背景下，汽车行业发力应该是政策预期的方向。RCS普涨，经历了之前的大喜大悲之后，是二次拉升得启动点，还是拉高出货？这是个问题。

总的来说，反弹节奏不错。但成交量等信号并不乐观，市场仍然仅仅是在震底的反弹中，操作上不要盲目欢喜，保持淡定

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