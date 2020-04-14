隔夜美股涨跌互现，北向资金复出后开足火力扫货，早上和学员讲了一下，目前国际上疫情仍然是扑朔迷离，国内来看，政策并没有真正的发力。于是所有的变量就要看北上资金的表现。





上午半天北上外资净流入接近50亿，美股期货全线飘红，各方面完美配合之下，各大指数高开震荡上行，创业板位居领涨位置。





其实创业板的反弹是目前最希望看到的，毕竟科技股是之前一轮拉升的核心，这个位置能不能再次走强，标志着市场是否真的脱离危险区间。





目前对于A股来说，除了外部因素，内部因为一季报的逐渐铺路，也充满了变数。现在的公司大致可以分为以下几类：





1，一季度报很好，但市场预期它会快速变差，主要是受海外疫情影响太大的；





2，一季度报很差或者一般，但市场预期它会越来越好，主要是1季度受国内疫情影响但基本与海外脱钩的，且经营环境稳定；





3，一季报很差，什么时候变好也并不确定，主要是旅游服务强相关的，属于疫情最后一批放开的；





4，一季报还不错，并且今年后面还会持续不错的；





5，业绩无法预期的，经营本身也不稳定，属于市场的小透明。





所以，其实大家能够看到，同样的业绩预期下，并不是所有的品种，都能够被市场认可。这几天总有朋友问，说明明一季报不错，问什么不涨，原因就在于此。





从今天领跑的品种来看，仍然是内需作为主线，这里面汽车行业受到关注，可以理解，毕竟是第二产业，房住不炒的大背景下，汽车行业发力应该是政策预期的方向。



