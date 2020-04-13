指数其实跌得不多，但是市场真的很弱。





消息面上，最要命的还是疫情的影响。尤其海外疫情的扩散确实是让市场担忧。不论是什么行业，必然出口都要收到影响。这是大量品种回落的原因。





而从海外疫情上看，其实最要命的不是欧美，而是拉美、印度、东南亚，这些地区已经不能说是假如，而是肯定疫情已经爆发。但因为诊断手段的问题，无法真正看清疫情的进展。而较差的公共卫生环境和政府的低效，导致有效控制是个问题。





因此，这些国家和地区，极有可能将给予本轮新冠疫情，一个很强的长尾效应。这是压制人气的重要因素。





应该看到，本轮下跌尤其反弹上面的不力，已经对人气形成了极大地冲击。周一全天成交不足5000亿，创下了去年年底以来的量能新低，人气的低迷可见一斑。





今天两市共49只非ST股涨停，其中口罩产业链就占了17只，加上其它的抗疫相关的，一共有27只，占比超过一半。而抗疫本身就是避险板块，在市场这么弱的背景下，量能严重萎缩，资金疯狂抱团避险板块，更加导致市场情绪低迷。





而除了抗疫之外，其余板块几乎全线调整，特别是RCS全军覆没。作为上周的大热门概念，本周直接大暴死，这对于人气又是一个巨大的杀伤。





甚至今天从另一方面讲——假如不是抗疫概念有所表现，今天人气毫无疑问将直接坠入冰点。





总的来说，乏善可陈，昏昏欲睡的一天，海外疫情持续扩散、IPO加速、国内刺激政策不足、美日企业搬出中国等利空因素，加上外资继续暂停，市场陷入迷茫



