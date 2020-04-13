指数早盘跌的不多，但是人气其实极差。





早盘两市低开后震荡，开盘后RCS概念带头大跌，吴通控股开盘跌停，海联金汇、三星医疗、中嘉博创等多股触及跌停；越南恢复出口大米，前期强势的农业股继续大跌，金健米业、京粮控股、华资实业跌停，拖累大豆、养殖等泛农业、泛消费股齐跌。





蓝思科技推180亿定增案，封死跌停，拖累科技股，消费电子等带头下跌。





两市共14只非ST股跌停，主要是近期的强势股，总的来说，就是指数震荡，但是人气真的低迷。





从消息面上看，周末没什么真正意义上的大事。但是疫情，尤其海外疫情的扩散确实是让市场担忧。不论是什么行业，必然出口都要收到影响。这是大量品种回落的原因。





而从海外疫情上看，其实最要命的不是欧美，而是拉美、印度、东南亚，这些地区已经不能说是假如，而是肯定疫情已经爆发。但因为诊断手段的问题，无法真正看清疫情的进展。而较差的公共卫生环境和政府的低效，导致有效控制是个问题。





因此，这些国家和地区，极有可能将给予本轮新冠疫情，一个很强的长尾效应。这是压制人气的重要因素。





从反弹一来看，市场两周间歇性拉升，但始终没有放量，我们只能定义为弱反弹，在此背景下，还是建议大家控制仓位，一定谨慎优先。





好的方面看，非洲蝗虫再度爆发，刺激农药股，长青股份、红太阳涨停。延江股份一字涨停，刺激口罩产业链延续强势，江南高纤、吉林化纤、再升科技、新野纺织等涨停；上游的丙烯酸涨价，刺激概念股一度拉升。





数据中心概念的杭钢股份逆市两连板。





水泥、工程机械、地产等权重一度拉升，随后再度回升；盘中工程机械带头拉升，山推股份涨停，两市全线反弹；尾盘再度小幅回落。





两市共有27只涨停。



