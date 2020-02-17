好消息不断。





尤其午后传出消息——十三届全国人大常委会第十六次会议2月24日举行，将提请审议推迟召开人民代表大会等议案。疫情的大背景下，不管是全国组织抗击疫情的需求、逐步部署恢复生产的工作预期、还是总结经验教训的需要。这三个角度的影响下，两会推迟都是合理的。





注意一点，通常A股的春季行情会以两会作为一个重要的时间点。随着两会的利好明确出现兑现后的回落。而此次两会延期，意味着两会政策利好的预期会一直处于朦胧的状态，春季行情的周期会被拉长





这对于投资者而言，毫无疑问会是最重要的好消息。





另一方面看，周末多重重磅利好下发，也能够看到，这一次疫情背景下，股市的重要性在提升。周末最显眼的政策，无疑是再融资新规和注册制推迟





简单点评一下这两个信息。第一，再融资明显松绑。中短期重大利好。这其实符合创新型企业的发展规律——通过外延并购来实现跨越式递进。从资本市场的角度来说也是如此，尤其对标14~15年创业板大牛，本质就是外延并购推动的估值提升带来的科技股大牛。





但中长期看利好能否最终坐实，要看另外两个问题能否真的解决——其一是再融资抽血，其二是减持压力。这需要看到更多的政策组合拳。因此减持新规才是目前市场关注的焦点，以及长期资金的引入问题，这是核心。





其实健康的市场不怕你抽血，只要你能输入更多的血液，资本乐的正循环。怕就怕头痛医头脚痛医脚。不过以过去一年A股的发展来说，还是让人有信心的。





第二，创业板注册制推迟。按照表述是——注册制尚需一定的时间，看来推迟是无疑的。中短期利好，减轻IPO抽血压力。同时也毫无疑问的带来垃圾股狂欢





但这个应该讲是中长期中性偏空，发行机制改革是短期阵痛中长期利好，同样也是改变A股很多制度性缺陷的发力点。按照之前的表述，今年上半年推行改革是大概率事件。但目前看来改革进度要对目前客观的经济压力做妥协。





但这其实说明了一点——A股的重要性，在疫情的背景下，作为经济血脉的地位很可能比以往任何时候都要重要。这一重要性导致宁可政策求稳、减缓改革进度，也必须守住资本市场的底线——资本市场所代表的金融以及经济血脉禁不起大动荡





甚至可以看到，资本市场的政策远比其他领域更先体现出了对于疫情后时期的敏感性。这是大家需要注意的。





这能说明几点，第一，资本市场的地位之高，史无前例。第二，接下来的大方向一定是求稳求涨，第二，不排除会有更多利好政策酝酿发出





其实是否注册制并不是目前最关键的问题。注册制是手段，但不是目的。注册制与否的最终目的无非是两个，其一是打通资本市场融资功能对于实体经济的支持，部分取代银行的间接融资功能。这个在IPO常态化以及券商补充资本金，融资变相加杠杆等多个政策细节上能够看出，监管的思路其实是一以贯之的。





其二是进一步摊薄垃圾股估值溢价，倒逼资金涌向价值龙头，催生结构性牛市的常态化。对于股民来说，这一点很重要。目前看过去一年在没有IPO注册制的前提下其实做的也还不错。重点看这一波政策落地之后，监管部门的引导吧。



