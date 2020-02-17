周末多重重磅利好下发。最显眼的仍然是证监会发布再融资新规 注册制要推迟





简单点评一下这两个信息。其实一直在看我们分析的朋友应该心里有数。第一，再融资明显松绑。中短期重大利好。这其实符合创新型企业的发展规律——通过外延并购来实现跨越式递进。从资本市场的角度来说也是如此，尤其对标14~15年创业板大牛，本质就是外延并购推动的估值提升带来的科技股大牛。





但中长期看利好能否最终坐实，要看另外两个问题能否真的解决——其一是再融资抽血，其二是减持压力。这需要看到更多的政策组合拳，在没有明确的其他政策跟进前，妄言利好利空都是不负责的。





再融资带来的最大问题其实就是抽血和减持。这两个也是之前再融资收紧的核心原因。因此减持新规才是目前市场关注的焦点，以及长期资金的引入问题，这是核心。





其实健康的市场不怕你抽血，只要你能输入更多的血液，资本乐的正循环。怕就怕头痛医头脚痛医脚。不过以过去一年A股的发展来说，还是让人有信心的。





第二，创业板注册制推迟。按照表述是——注册制尚需一定的时间，看来推迟是无疑的。中短期利好，减轻IPO抽血压力。同时也毫无疑问的带来垃圾股狂欢





但这个应该讲是中长期中性偏空，发行机制改革是短期阵痛中长期利好，同样也是改变A股很多制度性缺陷的发力点。按照之前的表述，今年上半年推行改革是大概率事件。但目前看来改革进度要对目前客观的经济压力做妥协。尤其在疫情的背景下，资本市场所代表的金融以及经济血脉禁不起大动荡





这能说明两点，第一，接下来的大方向一定是求稳求涨，第二，不排除会有更多利好政策酝酿发出





其实是否注册制并不是目前最关键的问题。注册制是手段，但不是目的。注册制与否的最终目的无非是两个，其一是打通资本市场融资功能对于实体经济的支持，部分取代银行的间接融资功能。这个在IPO常态化以及券商补充资本金，融资变相加杠杆等多个政策细节上能够看出，监管的思路其实是一以贯之的。





其二是进一步摊薄垃圾股估值溢价，倒逼资金涌向价值龙头，催生结构性牛市的常态化。对于股民来说，这一点很重要。目前看过去一年在没有IPO注册制的前提下其实做的也还不错。重点看这一波政策落地之后，监管部门的引导吧。



