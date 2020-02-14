全天北上资金几乎是单边净流入状态，但是抵挡不过整个市场调整的意愿。





下跌几乎毫无疑问集中在抗击疫情最明显的领域。口罩概念领跌，紧随其后是远程办公、在线教育、在线娱乐、智能医疗这一系列在线远程概念。再往后是号称疫情期间需求量增长的新零售、高清视频（同样受益远程预期）等等。





应该说，周五的市场行情，与本周前四天一脉相承。行情进入了反弹以来的第二阶段。其实从最近几天来看，市场的分歧加大，应该说是肉眼可见的趋势。这种分歧首先由抗击疫情的医药品种中体现出来。而后出现在高位的在线科技股上。





但周四以前，金融、地产、周期、消费等板块的位置相比于连续反弹的高位品种，又存在非常明显的补涨需求。这一定程度上掩盖了资金分化在指数上的表现。这其中很多人认为消费题材的反弹拉升，说明指数真正走出了疫情的阴霾。我不完全同意。我认为，消费的反弹，意味着恐慌情绪主导的消费股下跌结束。但反弹之后，真正要面对的是业绩上的考量。





但无论如何，随着二线题材的补涨结束，周四也就是昨天市场真正意义上迎来第一个调整，这一调整延续到了今天的盘面。





盘中沪指和创业板都出现了剧烈的波动，昨天是“过山车”今天是“跳楼机”，怎么刺激怎么折腾，创业板涨2%跳水3%，砸到绿1%，收盘前在拉回去。科技股、地产股、金融板块此消彼长。





其实说到底还是这几天给大家强调的观点。这是一个情绪主导让位于事实主导的过程。





其实从今天盘面可以看出，虽然经历波动，但毫无疑问云计算、半导体算是相对强势的题材品种。我们之前反复给大家强调，只有核心科技股，回调才是最重要的关注点。而目前看，市场最看好的逻辑其实和年前毫无二致——5G大趋势下必然发力的方向。这些个方向是不受到疫情的短期情绪影响的。这一点大家一定要牢记。



