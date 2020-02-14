早盘就是一场战役。一场外资+机构针对获利盘的战役。





其实从最近几天来看，市场的分歧加大，应该说是肉眼可见的趋势。这种分歧首先由抗击疫情的医药品种中体现出来。而后出现在高位的在线科技股上。





但周四以前，金融、地产、周期、消费等板块的位置相比于连续反弹的高位品种，又存在非常明显的补涨需求。这一定程度上掩盖了资金分化在指数上的表现。





但随着二线题材的补涨结束，周四也就是昨天市场真正意义上迎来第一个调整。很多人认为消费题材在此前的拉升，说明指数真正走出了疫情的阴霾。我不完全同意。我认为，消费的反弹，意味着恐慌情绪主导的消费股下跌结束。但反弹之后，真正要面对的是业绩上的考量。





所以还是这几天给大家强调的观点。这是一个情绪主导让位于事实主导的过程。





周四A股市场冲高遇阻，小幅震荡回落，经过连续多日的持续上涨之后，市场积累了较多的短线获利盘，随着近期领涨的热点的疲态逐步显现，部分投资者兑现利润的意愿显著提升。前期领涨市场的金融板块，科技板块，周期行业以及医药制造板块近日呈现出上涨乏力的态势，市场需要进一步的震荡整固之后，有望再度挑战新高





而分化背景下，大资金的意愿显得非常重要。因此今天早盘来看，显然机构坚定地继续看多。陆股通早盘流入超过40亿，而盘面上创业板指数与三年后终于重新上沾上2100点，这意味着一定程度上，机构资金战胜了获利盘。





早盘半导体、芯片、集成电路概念最强，特斯拉概念也表现不错；医药股的人气明显下降，血制品这么热，还是照样炒不起来，就一个科创板的博瑞医药。我们之前反复给大家强调，只有核心科技股，回调才是最重要的关注点。计算机方面云计算相关品种也在强势上涨。这些都是我们在年前提示的——5G大趋势下必然发力的方向。这些个方向是不受到疫情的短期情绪影响的。这一点大家一定要牢记。





但话归两头，短线的市场的拉升，并不意味着机构资金一劳永逸的解决了获利盘的问题。随着市场上涨，新的获利盘涌现。因此我们对于现阶段的市场要更加明确。



