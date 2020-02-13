行了，市场连涨了这么多天，又是在疫情的背景下。今天这个跌一跌，反而是正常，不然看着A股的走势，以为是经济增速创了新高。





导致市场调整的原因有二。





其一是湖北的新增确诊数量大增。其二是获利回吐的需求。





湖北的数据其实没什么好说的，就是把过去很多临床有症状但是核酸检测出不了结果的都给算成了确诊病例。





早上看段子：病例一夜新增1万4，金融民工的评论：

1、表外转表内。

2、新行长上任，一般不良资产都会暴露。

3、通过会计政策变更，一次性计提商誉减值。





细细品还是很有味道。





再说第二点。其实市场这几天都在做获利回吐的操作。只不过，过去第一波抗疫概念分化之后，大量底部品种的补涨没有完成，因此看上去是虚涨了几天，但这几天基本上也都是城头变幻大王旗的状态了。





到今天基本上都开始跑得快模式，典型的就是锂电池板块，今天成交额前四的票，都是锂电池：天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、宁德时代，都是高位放量，特别是赣锋锂业，出货的迹象非常明显。





市场这个位置开始分歧是合理的，这是我么近期反复讲的观点，疫情逐渐平复，情绪主导的市场开始让位给事实主导。而事实是什么呢？就是年初尤其二月份的经济显然是受到了沉重打击。





今天中汽协发了数据——1月份，根据中汽协重点集团统计数据预计，汽车产销分别完成178.3万辆和194.1万辆，环比分别下降33.5%和27.0%，同比分别下降24.6%和18.0%。中国1月份新能源汽车汽车销量同比下降54.5%。到了二月，恐怕这个数据只会更难看。





我看到有比较乐观的声音认为，节后的第一波下杀已经兑现了经济降速的预期。但实际上若如此论，这一波反弹又在兑现什么预期呢？远程、在线概念都是远期增长，这些因素在一季报的前景下不值一提。所以回落一下都是合理正常的。





说实话，这个位置跌一跌令人安心。





这也能更好地体会几件事儿。





第一是昨天的国常会，开始强调复产复工的问题，一定程度上，今天湖北的数据也是在为复产复工做铺垫。





第二是昨天政治局会议强调要加大宏观政策调节力度，市场理解为要放水、要放松楼市，地产股今天的异动也源于此。眼下看消费肯定是重挫，出口也必然受影响。三驾马车只有投资。投资这块真的能带动全局的只有地产。这个位置会不会再拉动地产？这个很重要。但如果真的松绑房地产，对于股市来说不是好事儿。



