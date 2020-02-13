整个市场最被大家关心的，应该是昨天突然暴涨的确诊数据——2月12日0时~24时，湖北新增14840例新冠肺炎 含临床诊断病例13332例





很多朋友看到这个数据不淡定，其实没必要。新增确诊的大幅度增长是很正常的事情。尤其从此次数据看。是吧过去很多的临床诊断病例算在其中。什么意思呢——过去很多人临床表现看上去已经是“中招”了，但核酸检测迟迟无法确定确诊。这批患者如果放任不管，其实是增加了传播感染的可能。因此临床病例归于确诊，应该说是传染病防治过程中的一个正确的选择。





同时，从目前客观的数据来看，大量的疑似病例本身就有这导致确诊量突然暴增的可能——毕竟从疫情最开始到现在，检测试剂的状态是从供不应求逐渐过渡到充足供应的。因此很多过去因为检测试剂不到位而无法被确诊以及检测需要时间无法被确诊的疑似患者，也会随着硬件的部署一次性的被划归确诊。





因此我们在前几天的分析中一直在和大家强调——不要过度的关注新增确诊，从数据分析的角度来说没什么实质性意义。真正需要关注的是新增疑似（剔除湖北）和新增治愈。





前者是真正能够衡量传染是否得到控制的真实数据，而后者则是真正体现现代医疗对此次疫情的有效性的真实数据。





同时从另一个角度来考虑此次数据的问题，至少能得到一个结论——湖北能够将临床病例归于确诊，至少证明了湖北真正开始有能力有硬件有物资来处置巨量的病例收容和治疗问题。好事儿。





这个数据的确认，其实也印证了一点——国家开始为复产复工进行全面的铺垫了





所以对于大家来说，真的没必要恐慌，我们不要恐慌，但要牢记教训。





回到盘面上，市场走出调整，说实话，也该调一调，这才真实。





昨天政治局会议强调要加大宏观政策调节力度，市场理解为要放水、要放松楼市，地产股开盘全线拉升，开盘指数小幅走高。昨天最强的光伏概念，今天明显分化，只剩下3、4只涨停，多只票炸板；锂电池、农业等昨天强势的板块，今天也是冲高回落、分化。



