市场连续走出反弹，这其中，疫情新增数据的连续回落成为最重要的支撑。





从总体来看，毫无疑问这一次的疫情，影响力超过了非典。因此所有行业的预期都是一致的——包括旅游，餐饮股，影视等，哪天只要有一个地区公布解除一级响应，那很可能都是一字板报复反弹，中国春节被压抑的消费会很快释放出惊人能量！





目前来看，市场的反弹和调整，明显是当年非典行情的加速版——调整一步到位，反弹坚决到底。但讲道理，目前从消息面上看，还有两个不确定因素，一个是钟南山院士对于病情高峰的时间判断是在2月中下旬，显然这个时间点还没有到。





另一个是报复性消费的预期虽然强烈，但短期报复性消费很难弥补有关行业在1、2月份实质性的收入损失，甚至会透支接下来的消费意愿。因此，真正疫情警报解除之日，反而将会是市场优胜劣汰之时。





中国疾控中心流行病学首席科学家曾光2月12日发微博称，我国内地依据新型冠状病毒肺炎的防控形势的不同，可以分为武汉市/湖北省的战场，以及湖北以外的省、直辖市、自治区的战场。其中，湖北以外的省、直辖市、自治区的每日确诊病例数已经连续下降6天，下降的拐点在2月5日左右。他还预测，在下降拐点之后，还难以避免又出现一个疫情上升的拐点。他预测，按发病时间估计，拐点比返程高峰推迟一个潜伏期出现，如果按确诊时间估计，还要后延一周左右的时间。





从专家的判断来看，也基本上印证了这个观点





板块方面，新能源基本上是今天盘面最强的热点。受到特斯拉加码太阳能屋顶的消息影响，锂电 光伏双双形成涨停潮。





光伏概念走强，金晶科技、芯能科技、斯达半导、珈伟新能、捷佳伟创、金辰股份、通威股份、亚玛顿、秀强股份、向日葵等10余股涨停。





锂电池概念走高：容百科技涨逾10%，沧州明珠、天齐锂业、天华超净、金辰股份、澳洋顺昌、赣锋锂业、融捷股份、洛阳钼业涨停，爱康科技、华友钴业、南都电源、福斯特、雅化集团等涨逾8%。



