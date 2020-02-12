数据上看，疫情已经开始明显的好转，大家对待目前的市场，可以少一点恐慌。

市场延续了主板震荡创业板反弹的大方向没有变。挺好，这几天提示大家要格外关注核心科技股的逻辑，还是站得住脚。





尤其疫情之下，很多朋友忘了，本质上2020年最确定的科技革命仍然是5G以及延伸产业链的更迭。再次背景下科技股走出核心龙头的机构性牛市是毫无疑问的。





更何况疫情最终刺激到的，其实就是在线相关品种，因此从科技股的短期刺激和中期发展来看，都应该是2020年确定性最大的方向。也因此我们从元旦前就在强调科技股的机会。





现在看，这个逻辑的到了市场的认可。





今天看也是如此还是创业板最强，跟春节之前差不多，科技股相对更强。虽然涨停股不多，但热点基本上都出来了，光伏概念最强，锂电池跟风大涨。





主流科技股方面，互联网医疗龙头卫宁健康涨停，创业慧康和思创医惠冲板；券商最近因为斯达半导上市，疯狂吹捧IGBT，台基股份、扬杰科技调整两天之天，今天又双双涨停，捷捷微电也是新高；云计算方面，浪潮信息、用友网络两大龙头再度大涨创新高，中科曙光、优刻得、宝信软件也大涨。半导体方面，材料的上海新阳涨停。





简单来看，最强势的就是两条线——特斯拉光伏屋顶带来的新能源大涨。



