市场的本质，是从情绪主导转入事实主导的阶段。





就像咱们昨天讲的一样，数据在好转，剔除武汉外，全国新增疑似连续五天下行，新增确诊连续六日回落。拐点已经非常明确。





而此前因为疫情缓和——时间点2月4日刚好是新增疑似病例大幅度减少的时间，事后看也确实是病情缓和的拐点——以及节前节后首日的大幅度暴跌，市场情绪上酝酿了非常强势的一波反弹拉升。而随着眼下数据上的愈发明朗，市场提前反应的利好已经完成兑现。





因此，大家看近期盘面上回调最显著的其实就是抗击疫情的相关品种。永太科技一字跌停，两市共30股跌停；156股跌超5%。





一方面，抗击疫情的医药品种已经处于高位，但随着疫情的明朗化，题材开始去伪存真，这导致大量已经处于高位的品种出现获利兑现需求，尤其是并非直接受益而仅仅是跟风上涨的品种。





另一方面，科技主线其实是完全没有受到疫情影响的上涨。所谓的远程在线概念，打通了高清视频、在线会议、在线文娱、直播网红、5G、云等等几条大主线，但就像我们之前说的，疫情期间有限的短期增长以及目前看不到的远期预期，能否冲抵疫情造成的直接损失？这让市场心理打折扣，尤其同样是短期飙涨之后。





在这两个高位板块开始出现分化之后，市场开始迫切的寻找接力品种，这成为这几天市场大幅度波动的原因。





波动之下，大量品种因为资金腾挪和补涨需求有了你方唱罢我登场的表现。券商、基建、消费、消费电子等等，这几天盘面上最热闹的板块莫不如此。





往好处说，消费是这一波最受疫情影响的题材，在今天白酒、航空、旅游等齐反弹，表明市场的恐慌情绪已经完毕。但客观讲，这个时候疫情对于很多行业的影响，反而会成为上涨持续性的绊脚石。因此短线的补涨之后，这些品种的持续性反而不能期待。这是最关键的问题。





总的来说，市场目前处于修复期，资金在反复腾挪间寻找新的发力点。这个阶段的热点会显得繁杂且持续性有限。因此操作上一定要谨慎对待追高。题材上，复工成为了市场关注的焦点，可以紧盯着复工这一主线，但标的选择，仍然建议跟随核心主线操作。



