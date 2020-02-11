早盘市场明显开始加速分化。





资金在连续拉升抗击疫情概念之后，处于题材青黄不接的状态。





一方面，抗击疫情的医药品种已经处于高位，但随着疫情的明朗化，题材开始去伪存真，这导致大量已经处于高位的品种出现获利兑现需求，尤其是并非直接受益而仅仅是跟风上涨的品种。





另一方面，科技主线其实是完全没有受到疫情影响的上涨。所谓的远程在线概念，打通了高清视频、在线会议、在线文娱、直播网红、5G、云等等几条大主线，但就像我们之前说的，疫情期间有限的短期增长以及目前看不到的远期预期，能否冲抵疫情造成的直接损失？这让市场心理打折扣，尤其同样是短期飙涨之后。





在这两个高位板块开始出现分化之后，市场开始迫切的寻找接力品种，这成为这几天市场大幅度波动的原因。





医疗股出现大面积粉化，高位吃面的情况之后，昨天市场寄希望于基建，而今天开始扎堆传统的金融消费蓝筹。都是在寻找接力板块。





但客观讲，这个时候疫情对于传统行业的影响，反而会成为上涨持续性的绊脚石。因此短线的补涨之后，这些品种的持续性反而不能期待。这是最关键的问题。





因此我们说市场仍然处于大分歧时代



