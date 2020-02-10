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最坏的时刻已经过去了

(2020-02-10 17:01:19)
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同为红盘收涨，沪指和创业板展现了不同的两种模式，创业板几乎是毫无犹豫的继续新高，而沪指则在今天盘中明显加大振幅。

三个最明显的结论：

第一，疫情相关品种的分歧加剧。原因也很简单——我们对于疫情的认知越来越清晰。清晰地认知导致抗击疫情的问题逐渐明朗化，什么是真正受益，什么是概念炒作，什么是主线上涨，什么是跟风炒作，尤其在累积了巨大的获利盘之后，去伪存真，市场开始出现大面积分化。

第二，科技题材同样出现分化，汇顶科技、晶方科技、韦尔股份等龙头大跌。但本质上看，科技主线的方向被市场高度认可。因此整体的轮动不错，比尔盖茨5亿英磅定购氢燃料电池游轮，刺激氢燃料电池概念涨停潮，成为了科技股方面比较强势的接力。与此同时特斯拉上海工厂复产，刺激特斯拉产业链及锂电池等，科创板容百科技涨停。

第三，市场人气的复苏目前是肉眼可见的。资金在多个题材间流动，整体来看，赚钱效应保持了较好的状态，这充分证明了，理性的机构资金已经占据市场的绝对主导地位，A股的疫后复苏，远比03年非典后更加强势。但这也说明了，参考非典的板块分化会更加明显和剧烈。

其他的品种方面，全国迎来复工潮，大基建齐涨，水泥股带头大涨。全民屯菜屯粮，商超及冷链物流概念大涨。但个股更是分化严重，高乐股份、泰林生物、尚荣医疗盘中上演天地板，欣龙控股、振德医疗、大立科技等多股接近天地板，更有云视频龙头会畅通讯盘中接近天地板，午后再度回封，走出6连板。

总的来看，指数虽稳，但板块个股分化严重，背后的原因，部分的资金在获利了结；同时部分资金在调仓换股，导致个股大幅波动。

早上做了一下数据统计，其实能够看到，扣除湖北的数据之外，全国疫情已经在明显的趋于好转，尤其新增疑似这个数据很能说明问题，连续四天下降，证明疫情基本得到控制。
最坏的时刻已经过去了

最坏的时刻已经过去了

最坏的时候已经过去了。

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