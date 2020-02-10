虽然K线仍然保持红盘，但市场终于还是出现了五连阳之后的首个下跌。下跌原因，其实很简单——市场在情绪驱使的反弹之后，开始重新思考现实的问题。





早上做了一下数据统计，其实能够看到，扣除湖北的数据之外，全国疫情已经在明显的趋于好转，尤其新增疑似这个数据很能说明问题，连续四天下降，证明疫情基本得到控制。

但大家还记不记得我们在上周后半周给大家做出的明确判断——目前市场基本上是被疫情缓和以及超跌的情绪驱动，但现实的问题并没有得到解决——经济损失、企业利润损失，这些显然并不是那些远期的所谓远程在线概念的预期能够冲抵的。





企业开始陆续复工，之后，这个现实的问题就会更加明朗的摆在大家面前。风向标意义明显的北向资金，开盘后逐渐转为净流出。





尤其上周五的收评我们指出了三大核心问题，最重要的，就是点位上——创业板新高，意味着如果存在以维稳为目的的护盘，那么任务也已经达成。同时，第一波抄底资金获利达到30%以上，30%在针对机构获利点的判断中是最重要的比例数字，这个比例开始，机构资金离场就会变得从容。





也是能看出，周五开始市场分歧明显加大，周一节后抄底获利丰厚的活跃资金，纷纷选择兑现出局，各大指数冲高回落全线收跌。





这里面，上周因为抗击疫情的问题逐渐明朗化，什么是真正受益，什么是概念炒作，去伪存真之后，市场开始出现大面积分化。周五掉队的四环生物、鲁抗医药缩量恐慌跌停，高位股几乎全军覆没，暴利兑现的结果就是满屏的大面，云办公的会畅通讯走出恶劣的天地板。





防御性板块逆势走强，转基因掀起涨停潮，大北农、万向德农等批量涨停，复工概念的大基建涨幅居前，水泥股四川金顶、福建水泥双双涨停。大科技也被拖累，高位的硬核科技汇顶科技、晶方科技等带头情绪杀跌，IGBT的台基股份，低位的芯片股深康佳A炸板回落。



