五连阳，A股这一周堪称神迹





当然，把这一次胜利描述成神迹并不恰当，这是忽视了整个市场在过去一年浴火重生中所付出的努力和代价。应该说，这一次疫情面前，A股展现的超强抗跌，与自强的精神，是过去一年多，根植于价值投资和核心资产溢价逻辑下，监管者与参与者、散户与机构、上市公司与入市资金共同努力的结果。值得大家欣喜。





而另一方面，昨晚新闻联播对于A股的两次提及，也证明了——A股这一次并非一个人在战斗，也并非仅仅作为资本市场本身在战斗。





这样一个关键时刻，新闻联播高规格的报道A股，并且从国内外角度聚焦，再次说明，高层已经明确的认识到，资本市场在国家经济金融领域的重要性。应该说，尤其在这样一个时刻，A股的重要性更加凸显——这是在后疫情时代，后毛衣粘时代，中国打破僵局走出去的过程中，重要的一张招牌。





过去我们的招牌是廉价劳动力，是你排污我治理，是廉价的原材料出口。而眼下，我们的招牌变成了高铁、5G，变成了A股！这对于资本市场来说，已经是史无前例的一场胜利，当然，更是未来中长期更加重要的机遇。





因此，对于中长期的市场方向，我们认为大家真的需要坚定立场不动摇。但对于短线来说，我们还是再次强调，大家一定要高度警惕，这一观点我们在昨天的收评中，已经明确——疫情对于经济、产业、企业端的实质影响，并没有真正的体现出来。





何时疫情能够结束，何时能够大面积复工？利润的影响究竟有多大？号称受益的在线办公在线娱乐概念能否用远期增长掩盖即时的损失？





这些因素眼下被超跌反弹的情绪掩盖，但终究会逐步浮出水面。而当这些问题明朗化的时候，调整就会开始，因此短线的超跌反弹之后，很可能随时出现分化和再度探底。









而在今天这个点位开始，市场将变得格外敏感——1.反弹超过五天，正常的做多情绪已经开始衰减，在周三开始，其实医药股已经开始出现明显的分化。





2.第一波抄底资金获利达到30%以上，30%在针对机构获利点的判断中是最重要的比例数字，这个比例开始，机构资金离场就会变得从容。





3.尤其创业板创出新高。如果以维稳的角度来说，任务可以告一段落了。





三大信号之下，这个时间点，要特别小心了。





因此，我们还是再次提示大家，谨慎对待在目前点位重仓追高的操作，但如果真的出现二次回调，针对核心科技品种要大胆的进行补仓。





最后，明天是正月十五，祝大家元宵节快乐，也祝愿疫情早日过去，大家平安康健。



