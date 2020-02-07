2月7日凌晨2点58分，作为首批八名向外披露武汉新型冠状病毒而被以传谣为名传唤训诫的武汉市中心医院眼科医生李文亮，在抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情中不幸感染，因病情恶化，经抢救无效去世。此时，距离他确诊为感染新型冠状病毒，只过去了不到一周时间。





认清生活的真相后，依然热爱它。我们失去的，不只是一个大夫。而是足以标榜一个时代的正义和勇气。





李医生的去世，对于全社会对疫情的关注来说，又是一个重要的事件，毕竟在此前的表述中，中高年龄患者的患病率最高。而李医生作为最受关注的人物之一，以年仅34岁辞世。不得不让人们重新重视病毒的传染性和致死率。





唯有沉痛。













而回归到市场，行情也在连续反弹之后出现了第一个明显的震荡。早盘市场出现了明显的资金分歧，尤其从成交量的角度来说，沪指创业板早盘成交明显维持高位，但指数横盘震荡。获利盘开始加速涌出。





昨天我们在文章中已经明确指出了二次回落的风险。





从目前的盘面上看，尽管讲这个位置将出现二次回落有点过于草率。但至少在连续反弹之后，且创业板走出新高，如果以维稳的角度来说，任务可以告一段落了。因此，这个时间点，要特别小心了





但对于中长期方向而言，我认为大家也没必要过度担忧，一个比较重要的信号——昨晚新闻联播两提A股：我国资本市场平稳运行





A股在新闻联播从未真正缺席，但一晚上两次，这个规格应该说是史无前例。这样一个关键时刻，新闻联播高规格的报道A股，并且从国内外角度聚焦，再次说明，高层已经明确的认识到，资本市场在国家经济金融领域的重要性。





甚至是在中国打破僵局走出去的过程中，成为重要的招牌。





过去我们的招牌是廉价劳动力，是你排污我治理，是廉价的原材料出口。而眼下，我们的招牌变成了高铁、5G，变成了A股！这对于资本市场来说，是史无前例的机遇。



