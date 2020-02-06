国内的新闻看的很多了，今天我们还是要把眼光拉出去，海外方面，美国进入大选年，而就在大选年的开头，在2月5日，负责审理总统特朗普弹劾案的美国国会参议院投票否决了针对特朗普的两项弹劾条款，特朗普未被定罪，这意味着他不会被罢免。





之前给大家讲过，所谓的弹劾案本质上不可能真的落实。且不说某普几乎真的是在重塑奥巴马留下的烂摊子。就单纯从可操作性层面讲，只要他本人不出现朴槿惠程度的丑闻，共和党就不会真正意义上的和他进行政治切割。而共和党作为多数党把持的参议院也就不可能通过弹劾议案。因此所谓弹劾的目的不是下台更多的就是为了民主党大选造势，人家国内竞选的套路而已，咱们真的没必要太操心。





但从美国大选的时间点来说，接下来又非常重要。通常来讲，大选年2月6月将是美国民主共和党内初选，这个时间点，执政纲领就要出台。这意味着特朗普在今年的大选中将以什么样的执政理念参与竞选，最快应该在本月见光。而对于去年整个一年都受到美国方面毛衣问题压制的资本市场而言，显然其执政纲领上是否出现新的表述，对于A股的方向又至关重要。





当然，这是接下来要关注的。而眼下市场延续了强势反弹。





北向资金连续4天净流入，今天突然加大买入力道，全天净流入136亿，从市场的表现上来看，越来越多的资金在认可疫情逐渐平稳的预期。而从我们的渠道了解到，上海已经可以开始根据各自的情况上班了。总算是春节以来的一点好事儿。





但就像我们说的。目前市场的亢奋，是否极的亢奋。但否的过程中，到底损失是多少，很多资金还不愿意或没来及去想。换言之，情绪上的反抽，掩盖了很多实质性问题。





疫情对于经济、产业、企业端的实质影响是多少？何时疫情能够结束，何时能够大面积复工？利润的影响究竟有多大？号称受益的在线办公在线娱乐概念能否用远期增长掩盖即时的损失？这些因素眼下被超跌反弹的情绪掩盖。





但随着疫情逐步平稳，会开始有更多的资金从这个角度去重新审视市场和个股。至于时间，是当1/2月份宏观数据公布之后？还是一季报逐步明朗之后？未可知，但终究会逐步浮出水面。因此我们的观点不变——短线的超跌反弹之后，很可能随时出现分化和再度探底。





因此这个位置与我们在周一提示的超跌位完全不同了，我们不建议大家这个位置重仓做追高的动作。后续的市场还有分化，若出现龙头股的二次回落，可以逢低大胆对核心科技股进行补仓。





最后，非常时期，大家做好个人防护，祝愿疫情早日平息，大家平安康健



