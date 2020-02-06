周二开始，市场走出强势反弹，但从操作的角度来说，我们认为并非是最安全区间。简单的说，眼下市场的反弹，源于超跌之后的情绪释放。但情绪上的反抽，掩盖了很多实质性问题。





给大家举个例子。假如一个人生病了。那么整个家庭第一个阶段的想法，一定是首先治病，这个阶段不会有其他想法，只要病情有所缓解，就超开心。





但一旦真的恢复健康，真正的担忧就会浮出水面——还能不能上班？治病花了多少钱？将来怎么办？等等。





反观A股同样如此，眼下的市场情绪，被反弹的情绪所掩盖。但疫情对于经济、产业、企业端的实质影响，并没有真正的体现出来。何时疫情能够结束，何时能够大面积复工？利润的影响究竟有多大？号称受益的在线办公在线娱乐概念能否用远期增长掩盖即时的损失？这些因素眼下被超跌反弹的情绪掩盖，但终究会逐步浮出水面。因此短线的超跌反弹之后，很可能随时出现分化和再度探底。





事实上从过去两个交易日来看，外资流入已经减缓，而沪指的盘中的反复波动也在明显的区域频繁。包括昨天尾盘大量医药股的从绿翻红，看上去是强者恒强，实际上也是资金分歧加剧的表现。





对于眼下的市场，我们认为有一个不确定和一个确定。





不确定的是时间。眼下乐观的走势，就是继续涨，继续吸引增量资金进场；然后赚钱效应继续扩散，刺激更多资金进场，形成正循环。但正循环最终会面临实质性问题，既是业绩，当一二月份的宏观数据出炉，当一季报逐步披露，疫情的影响将明朗化。这个时候必然加剧市场分歧。





但确定性的是主线。经过这一波拉升，大家明显能够看到，仍然是科技股、自主可控，5G等主线龙头继续领涨，一波下跌之后，龙头率先反弹，说到底就是主力在补仓自己的重仓股。而这本质上就是价值投资核心资产溢价逻辑深入人心的结果。





在这两个前提下，我们不建议大家这个位置重仓做追高的动作。后续的市场还有分化，若出现龙头股的二次回落，可以逢低大胆对核心科技股进行补仓。



