市场延续上涨，但明显能够看到，个股层面的分化在加剧。几个因素值得大家关注。





第一，影响市场最大的消息面因素仍然是疫情。从消息面来讲，仍然处于艰难时期。但如果仅从数据上分析，我们认为新增确诊的可参考价值不大，因为新增确诊的提高本质上是因为大量疑似病例的存在。目前真正能够看到疫情受到控制的指标应该是新增疑似的减少，尤其是剔除湖北之外的。从这个角度来说，确实是在缓和中。这是一个非常重要的提振。





03年非典，在当时的A股和港股，都出现了明显的下探跌幅，而且下跌时间比本轮A股的一步到位更长。但在疫情结束后，都快速走出反弹，尤其恒生指数成为了万点牛市前的底部。而经过这几年的洗练，价值投资 资金结构的不断转变，A股在本轮疫情选择了一步到位的下探。下探结束后，本周的强势拉升，本身是对于03年非典后走势的一种模仿。但这个模仿能否真正成型，本身是要看疫情能否得到控制。从这个角度来说，数据的缓和和今天李兰娟院士的消息，应该说对于行情来讲，是重要的提振。





但另一方面，随着消息面逐步出清，分歧也要开始形成，这是我们要说的第二点。





第二，市场开始进入分歧时刻。从指数上大家能够看出，周三市场出现了明显的冲高回落，分歧点出现在中午。这和我们昨天收评的判断一致。





随着消息面的逐步明朗，市场的分歧要形成，比如今天尾盘好多医药股从绿盘一下拉升到涨六个多点。很多人认为医药股还是核心，这个确实没错，但是不是所有的医药股都还有机会，这就是问题了。有一些空有噱头炒作，但实际上并没有真正用于防疫的品种，要特别消息。近期医药股的波动加大，本质上就是反应了资金的分歧在提高。这里面有多大比例是机构换手，有多大的比例是散户在接盘？这是个问题。





其余方面，眼下的市场实际上还是受到众志成城抗击疫情的影响。对于很多科技类的公司抱有更高的期待。当然，这也是我们看好的主线方向。





但疫情之下，必然有部分企业的经营会受到直接影响。而随着时间推移，一季报对于业绩的考量会逐步压倒眼下的市场情绪。换言之，不管是强势题材还是主线题材，去伪存真会是接下来市场最重要的课题了。



