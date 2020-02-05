消息面长达几天的沉寂之后，终于有好消息传递出来，李兰娟院士称两种药能有效抑制冠状病毒





李兰娟院士公布的药物消息，是这几日以来，真正的利好。虽然始终是万众一心，但实际上从数据上看其实疫情仍然不容乐观，尤其治愈数据始终上不去。





李兰娟院士的发现，虽然目前距离疫苗的研制还有相当的距离。但至少抑制药物的出现将为患者赢得重要的时间。





另一方面，从尽早公布的疫情数据上看，尽管新增确诊仍然攀升，但考虑到目前大量的疑似病例，确诊的爬升是正常的。反而新增疑似出现了明显的回落，这是否意味着通过自发的隔离，疫情的扩散已经得到有效的控制。而随着抑制药物的发现，是否本轮疫情的拐点真的出现？这些都值得我们期待。





但另一方面，随着抑制药物的逐渐明朗。意味着疫情概念的炒作，将进入去伪存真的阶段。那些空有题材却并未实际投入疫情防控的品种，将随时面临关灯吃面的窘境。





早盘资金开始出现与前几日明显的分化——在外资仅流入18.81亿的背景下，两市全线大涨，看来周三的拉升主要就是内资回过味来之后，拼命的抢筹。早盘成交两市5317亿，比昨天早盘较小，今天全天的成交估计在8000亿出头。但对于目前的行情来说，应该算是不错。





可惜的是，对比本轮下探庞然大A股仍然是让区区外资作为了主导市场方向的标杆。这实在是令人唏嘘。





题材方面抗疫情相关的概念继续暴涨；云办公和在线教育继续涨停潮。





特斯拉在美股继续暴涨13%，A股概念股持续涨停潮，龙头宁德时代两连板，成交达54亿居两市首位，大资金态度鲜明！





科技股延续强势，科创板继续大涨，航天宏图、杭可科技涨停，12只涨超10%；不允许融券做空，直接利好科创板，同时，在市场情绪起来之后，科创板涨跌幅20%的优势，在吸引更多的投机资金参与。





科技白马继续普涨，北方华创、科大讯飞逼近涨停，韦尔股份大涨7%再创历史新高；科技股的炒作，仍然是最能带动人气的。





几乎市场仍然是抱团强势核心股，这个思路没有改变。挺好，价值投资已经深入人心，这是A股过去一年，最珍贵的礼物。



