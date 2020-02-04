3000多只个股的集中跌停潮之后，市场迎来超级反攻。上证指数涨1.34%，深证成指涨3.17%，创业板指涨4.84%。沪深两市成交量达9101亿，创出2019年4月8号以来新高。北向资金流入80亿元。





似乎一切都在向好的方向演变。





其实昨天我们在收评中，给大家就讲的很清楚，科创板因为不设涨跌幅限制，因此其个股下跌幅度可以作为本轮市场调整的重要参考。考虑到大部分科创板个股跌幅都在20%上下，因此，在昨天3000多家股票已经吃到10%的跌停之后。今天市场就应该是第一个进行超跌反弹的时间窗口。





只不过市场在周二的强度，比预期的更加猛烈。





从今天的反弹其实可以看出一些有意思的迹象。





第一，毫无疑问，资金已经接受了——疫情不影响中国中长期增长的结论。且基本上认可非典之后砸出低点的历史经验。因此才敢于勇猛的进场抄底。





第二，有这些相对成熟的资金结构，证监会这一年来对于价值投资的培养应该说功不可没。





第三，这一次应对极端事件的影响中，科创板不设涨跌反而成了主板的预警机，这是意外惊喜。





第四，今天市场的反弹，除了疫情直接关联的医药之外，我们周末长文中重点提及的云办公、云娱乐等在线概念成为主角。而除此之外，科技股毫无疑问仍然是市场的重心。科技一方面是真的没有直接受到疫情影响，另一方面是极端环境是倒逼着资金抱团





而抱团在这个位置的理解，应该是——相当比例机构资金在抄底自家的重仓股。这意味着接下来的A股不论行情好坏，优质核心标的的结构性牛市趋势不会改变，这已经深入人心。





但除此之外，需要明白的最后一个要点，是所有的反弹基于一个最根本的前提，是疫情不会进一步恶化。且这些抄底资金在今天积累了相当的获利。



