昨天咱们收盘给大家讲得很清楚——科创板因为不设涨跌幅限制，因此其个股下跌幅度可以作为本轮市场调整的重要参考。考虑到大部分科创板个股跌幅都在20%上下，因此，在昨天3000多家股票已经吃到10%的跌停之后。今天市场就应该是第一个进行超跌反弹的时间窗口。





今天早盘看，市场运作的比我们的预期还要更强势，尤其是对于科技股的反抽。





其实在假期结束前，我们的长文中已经给大家作出分析，危机的本质就是危险与机遇并存。2003年的非典刺激了电商行业的快速爆发式增长。而2020年的这一次新型肺炎的疫情，也可能催生出新的行业变革。这无关于国难财，而是文明在物竞天择中的进化使然。





我们在长文中讲了，在线文娱将是最大的受益者，早盘看市场的选择也是如此，抗疫相关的医药、云办公、在线教育等概念延续强势；特斯拉在美股暴涨20%，特斯拉概念开盘带头涨停潮，宁德时代涨停，成交超50亿，代表着大资金的态度





而在线文娱不管是云办公还是云教育，本质还是5G+自主可控的延伸，在这个逻辑下，趋势科技龙头率先表现出最强的爆发力。昨天逆市上涨的苹果供应商安洁科技开盘后秒板，半导体设备龙头中微公司冲到14%，内存缓冲芯片龙头澜起科技涨13%，北方华创、韦尔股份涨停，闻泰科技、兆易创新、中兴通讯等全线大涨。





配合消息面央妈继续放水的消息，两市成交6050亿，全天可能会创出4月份以来的量能新高！





市场就此活了吗？我们认为分三方面来看。





一方面资金的选择是最聪明的。显然资金用脚投票表明了对于中国中长期增长的进一步看好。同时内外资也完全的接纳了非典砸出金坑的历史经验。这是在快速下跌一步到位之后快速反弹的根本原因。





另一方面，资金的理性与过去一年A股价值投资理念和环境建设的成果直接挂钩。应该说资本市场全新的战略定位功不可没。





但同时，我们也必须强调。市场这个位置的反弹，首先是基于疫情不再恶化的前提。因此这个时间点上对于市场以及整个国家来说，都息息相关。若疫情得到控制，那么年后这一波风云将很快过度。但如果出现新的情况，则会再生变数。因此面对周二的市场，昨天看到我们文章，已经参与了超跌反弹的朋友，一定要摆正定位。



