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A股将在周二迎来第一个“抄底窗口”

(2020-02-03 17:00:34)
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早盘低开8.73%，尾盘收7.72%，市场的惨烈程度已经超过当初熔断。

当然A股的开盘是可以预期的，毕竟假期外围都在跌，A50假期跌了8%，港股跌了6%，美股三大指数均跌幅2%，作为事件中心的A股这一波补跌，几乎是不可避免。

但盘中毫无抵抗的大面积跌停，这个确实是超预期之外。市场在盘中几乎没有像样的抵抗，大多数个股都封住跌停没有打开，最关键的是，两市缩量比较明显，早盘一波拉升之后，成交量急剧萎缩。事实上眼下最怕的不是补跌，而是A股陷入流动性枯竭的踩踏。

从政策上面看，至少相比于央妈的政策释放而言，明显今天村里的动作不足。对冲和国家队的手段都不太够力。接下来看看今晚吧，如果今晚真的没有重量级的利好出手，那么就证明这一次会里真的是要把“市场的还给市场”了。该哭还是该笑呢。

比较好的消息是外资今天真的是出手阔绰。市场大幅下挫，导致外资的抄底欲望很强烈，全天大买了200亿元，其中沪股通吸引了150亿，主买大盘股的动作，看来外资对于中国股市和宏观的预期比国内资金要乐观很多，也基本上是我们周末给大家分享的观点——短期拖累不改变中长期增长。

但不论如何，现在看外资这一波节前出逃，节后抄底的操作真的是太秀了。不服不行。

对于市场而言，明天的走势很重要，经历了今天的跌幅后，大量股票跳水10%。但更重要的是大家要参考科创板的走势，对于科创而言，眼下上涨的品种其实参考价值不大。反而因为没有涨跌限制，极端环境下下跌的小票应该会具有最大的参考性。

而科创板品种中，非医药类股票跌幅全部超过10%，板块超半数个股跌20%，没有涨跌停限制的优刻得和威胜信息，收盘双双暴跌27%。

这其实意味着，对于主板来说，一步到位的个股回调极限应该是在27%以内，更准确的说，两个板应该是绝大部分个股的调整极限。

因此，从这个角度分析，如果市场的流动性枯竭风险能够被解除，那么明天将是风险偏好型投资者抄底的最佳窗口。但当然，这一因素并非针对全部品种，疫情带来的新环境下，哪些品种能够得到新的行业机遇？有兴趣的朋友，不妨读一下我们在周末提前做出的预判。

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