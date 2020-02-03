该来的还是来了，最寒冷的冬天，A股复盘交易。





当然，监管方面能够看出有关部门还是在释放暖意。央行下调了逆回购利率10个基点并且直接释放了1.2万亿逆回购，证监会也连夜叫停券商2月3日融券卖出业务





当然，村里的融券利好究竟有多大分量这个有待商榷——毕竟且不说目前两市的融资余额是10443亿，融券余额才115亿，连融资的零头都不够，根本毛毛雨。单说一点——这样的时局下，哪个券商敢给你开融券业务？





但至少诚意是能够看到的。村委会很难，重量级的政策话语权几乎都不在自己手里。





可惜从早盘开盘的情况看，情绪上的利好没有真正提振市场信心，恐惧压倒一切。指数大幅低开接近9%，之后一度形成反弹，但很快再次掉头下行。虽然我们说客观现实必须要认清——全球都在跌，A50假期跌了8%，港股跌了6%，美股三大指数均跌幅2%，作为事件中心的A股这一波补跌，几乎是不可避免。





但从午盘收盘的情况来看，3000多家个股封死跌停，这已经不单纯是假期补跌，而更多的形成了恐慌压倒下的流动性枯竭，进而造成的盘面踩踏。央妈释放的流动性没有真正流入股市，而外资虽然在早盘买入80亿，但这个级别的买盘相比于A股30万亿的体量显然是杯水车薪。





从利空的角度来说，沪指第一步下跌的对标应该是A50和恒生指数，从跌幅上讲，已经可以算是一步到位。而后面指数的方向，最应该关注的，是疫情进一步的发展情况。这两天看数据，扣除武汉之外其余地区的新增确证数量是在回落的，这意味着疫情至少现阶段看没有出现恶化，那么如果不出现多点爆发，下行空间就不大，如果进一步恶化，那么股市肯定还要下行一波。





因此不论从什么角度来说，市场早盘的下跌都已经出现了明显的非理性情绪。这个状态必须要监管出手了。建议国家队干预或暂停交易等待情绪恢复。





如果放任市场继续下跌，甚至明天继续恐慌性杀跌的话，会进一步引发踩踏





疫情是2020年中国迎来的第一枚重拳，在这个关键时刻，资本市场承担的任务本应该更重。这也是明知山有虎，却仍然毅然开盘的原因。在这样一个时刻，A股必须加油！！



