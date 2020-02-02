截至2月1日24时，国家卫生健康委收到31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例14380例，现有重症病例2110例，累计死亡病例304例，累计治愈出院病例328例，共有疑似病例19544例。





毫无疑问，疫情成为整个春节假期牵动所有人心弦的事件。尽管这个冬天异常寒冷。但一支支驰援武汉的医疗队，一批批送往武汉的物资，自发从国外带回口罩等急需物资的旅者、学生，以及所有奋战在防疫一线的每一个身影，都在告诉我们，这个冬天，并非不可逾越。





当然，感动之余，现实又是严峻的。至少目前看新增确诊人数并没有明显的减少，这一次的疫情究竟会持续多久，是否也会像当年的SARS一样，随着应急医院和隔离措施的部署到位，如突然而至一般的再次销声匿迹？这些都有待于时间的考证。





但只有一点是明确的，极端事件放大着人心中的善恶，国家层面展现出了极强的动员能力和决心；但同样的，煽动谣言的自媒体、发国难财的商家、别有用心的言论，也在网络时代的连接下快速传播。这个假期，我们始终在关注疫情的变化。但始终没有发表任何言论，是在不了解真相时不给国家添麻烦——非常时期，做好自己就是帮助他人。





当然，疫情对于资本市场的影响已经在显现。在春节长假前的最后一个交易日，受到疫情影响，A股单日跌去接近3%。而在A股春节休市的期间，A50指数跌去8%；恒生指数跌去6%；而远在大洋另一边的美股也收到疫情影响，走出不同幅度下跌。





诚然，2月3日作为节后首个交易日，A股首先承担的补跌预期应该是无可避免的。但所谓危机，就是机遇与危险并存。





自然，春节假期的延长和疫情下大量企业延迟复工的现实，将会使得中国经济短期处于“休克”状态，目前，主流预测1月GDP破5将是大概率事件。而2020年1-2月份中国经济增速也预计将会创历史新低。





但是，我们同样认为此次“疫情”将不会影响长期中国经济向好的逻辑。中国经济步入“高质量”发展阶段和加快转型升级的判断没有发生变化，只要“疫情”得到有效控制，中国经济运行的根本逻辑马上会得到修复。这一点在03年非典的时期已经得到印证。





事实上，很多人喜欢将此次的疫情与03年的非典相提并论。但很多人不知的是，“非典”危机改变了社会形态，也带来了多个新兴行业诞生和发展机会。回顾2003年非典疫情，受到当年非典的影响，国内的旅游、文娱、餐饮、影视和交通遭遇重创，给全国的经济带来重大危机。但与此同时，危机也带来了新的机会，电商以及快递的爆发即是在当年非典大背景下发生。非典的爆发，在足不出户成为刚性需求情况下，人们把出门购物的机会让渡给了电商，给电商提供一个爆炸式的发展的窗口期，让越来越多人从线下购物转向网购，改变了人们的购物习惯。中国的网购在2003年有了真正的最初的启蒙。在当年“非典”形势下，淘宝诞生，京东从线下转成线上卖货，此后迅速发展成为中国电商的巨头，也带动了快递业务的发展。





同样，本次2020新型肺炎危机或开启新的行业拐点。随着冠状病毒肺炎的持续影响，人们提倡“不外出，就是普通人对疫情控制最大的贡献”的宅文化，在疫情尚未受到有力控制的情况下，为了减少人与人面对面的交流、降低传染可能性，“无接触式”工作模式预计将迎来井喷式的发展，这种无接触式的工作模式包括远程协同办公、在线娱乐、在线教育、在线医疗等产业的快速发展。





而这些变革又将在接下来的时间内，带来革命性的产业升级。这也将是我们将在接下来的长达数年的时间里，持续为大家跟踪的方向。2020年我们依然认为是“结构性”牛市，趋势不变！



