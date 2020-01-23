没有想到A股以这样的节奏完成收官。





这年头炒个股真是太难了，防减持、防商誉、防毛衣战、还得防流感。昨天在经历了杀跌之后，恐慌盘基本出清，资金选择进场。但随着凌晨武汉封城的消息传出，显然疫情超出了原本市场的理解。加之春节假期将至。资金选择了提前跑路。





早盘的低开应该说是情理之中的，但十点钟之后的第二轮加速真的是超出合理范围。恐慌情绪开始蔓延，大量的非理性盘涌出，好坏通杀，远远超出想象。





我认为目前有一个应该是大家的共识——不论昨天今天两天卖出的资金，还是继续选择坚守的资金。大家的分歧点和关注点，并非是市场长期方向上的争议。而仅仅是针对春节假期。





由于疫情方面的不确定，以及网络自媒体无法判断真假的各种消息流出，市场对于春节假期期间疫情以及环境因素的不确定情绪被放大了。





而这种情绪又被封城的消息放大，导致了资金选择在最后一个交易日恐慌性的离场。





因此我们认为这一波调整，从市场主线的角度来说，没有任何改变，没什么分析价值。从指数的技术层面来讲，创指和沪指也都一步到位的回踩支撑。





行情在临近收盘前明显稳住阵脚，无法判断为止跌或情绪拐点，我们只能认定为市场在这个位置形成了新的弱平衡。





而接下来的方向，一切都要等待假期消息面的逐步明朗。究竟这一场疫情会在接下来的时间里发展如何。如果短时间得到控制，至少不再大比例恶化，那么节后情绪翻转迎接报复性反弹，是比较正常的。





而如果假期局面进一步恶化，不排除节后还有一跌可能。但无论如何，这都要等待假期的情形逐渐明朗才能够知道。因此，这个时间点，反而不需要对大的方向和主线的涨跌过多的担忧。只要选股的逻辑没有错误，就没必要过度的恐慌。





总的来说，年初这一场突如其来的疫情确实是超出预期。而自媒体的发达有时候会有意无意的扩大某一些非理性的情绪。目前真假莫辨的情况下，唯有祝愿大家保护好自己，做好防护，平安的开心的度过这个春节。





前路漫漫，我们一起奋战。



