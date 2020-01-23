



早上一起来看到了武汉封城的消息。而上午盘中再次传出所有进出道路都封闭的消息。这是早盘市场情绪的两个拐点。也是在消息的影响下开盘和盘中两次出现了下探。





从盘面表现来看，两次下探之后市场都出现了抵抗和反弹，但明显反弹力度依次减弱。恐怕节前市场也就是在疫情的风波中结束了整个猪年的交易。





热点方面，目前看只有科技股表现出了一定的强势。导航、半导体、云游戏，这是抗流感之外的盘面硕果仅存的热点。基本上也是目前最明确受益于科技发展的方向。而其中云游戏，一方面是受益于5G带来的经营创新。另一方面也直接受到疫情推动——毕竟外部不稳定的背景下，娱乐家庭化会是目前大家最好的选择。





技术上看，创业板的走势没有太多的受到影响，但沪指的回调明显破坏了走势，我们原本寄希望于收官战能够收复站上3066的平台。但随着消息面的因素影响，这个希望落空。因此沪指的趋势看来要进入调整节奏。





先看3006的第一支撑，再向下可以看2980的均线支撑位。





美国那边流感的报道也被广泛发布，看来春节期间，疫情也会是大家最关注的消息。再次给大家强调一点，03年的非典影响了当时中期的走势，但是没有改变A股在当年构建底部的长期趋势。





本轮因为疫情导致的调整，大家还是要重视。这是确定性的产业变局中突发的阶段性调整。会影响节奏，但不会改变趋势，回调仍然关注大科技，当然仓位有余力的，可以配置部分仓位的防流感概念股。



