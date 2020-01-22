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节前最后一关，这个点位决定胜败

(2020-01-22 16:38:37)
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早盘以为是岛形反转，午后发现原来是一步到位。

北上资金在午后结束了流出的态势，转为流入17个亿。看来节前的观望基本上也到位了。目前来分析，本周的调整，应该是一个市场预期之外的动作。

原因在于，若以A股传统意义上的假期观望情绪，那么人气的回落应该从上周形成，一直到本周其实已经应该进入弱平衡。而这个位置周二还能走出大级别的资金卖出动作。说明肯定是突发因素造成的情绪波动。

而这里面唯一的超预期因素，就是目前疫情的局势。

这一因素导致了，原本持股的周二全天流出总额近50亿。周三早盘流出9个亿。而盘面上对应着几乎是外资最爱的消费、白马、金融都出现了不同幅度的下跌，成为拖累指数的关键。

但目前看，早盘快速下杀之后，出现了两个非常明显的变化，一个是北上资金流出速度的明显收窄，另一个是指数在十点左右明显出现了底部放量而后震荡反弹——下杀之中，A股的估值优势和看涨预期共振，削弱了市场面对不确定因素的恐慌情绪。

而后机构资金在医药、科技、特斯拉三大方向，尤其大科技主线上的抱团进一步被强化。这与我们昨天给大家分析的补仓方向是一致的。而从资金的表现上能看出两件事儿。

第一，本轮反弹，内资的反应要略快于外资，这是长足的进步。第二，基本上已经明确，短期的疫情利空影响了市场节奏，但没有改变A股的方向和资金偏好。

在这种背景下，我们认为节前的调整已经进入尾声，距离春节长假仅剩最后一个交易日，最后的看点，是农历新年前的收官战，沪指能否收复3066点平台。创业板没什么好分析的——大科技目前就是风口上的猪！

这就是我们反复给大家提示的春季行情加速和主线方向，恭喜所有上车的朋友。

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