周三市场早盘形成探底回升，应该说是周二行情调整的一个延续。





导致指数连续调整两日的直接原因是外资的离场。周二开始，北上资金40多天来首次出现连续的大幅流出，周二全天流出总额近50亿。周三早盘流出9个亿。而盘面上对应着几乎是外资最爱的消费、白马、金融都出现了不同幅度的下跌，成为拖累指数的关键。





造成外资离场的因素总的来看有三点，其一是疫情的利空，其二是累积的丰厚获利，其三是长假带来的观望情绪，这三个因素叠加在一起，资金选择在这个位置离场其实是正常的。





疫情方面必须接受传染病的客观规律，确实会有一个确诊人数扩大的过程，尤其是在春运期间，但我们认为不太可能复制当年非典的烈度。





从另外一个角度来说，尽管疫情的因素我们无法做预判，但后两个离场的原因是无法持续的。随着周三早盘的再次下探，A股估值优势和看涨预期的共振有效的削弱了资金离场的意愿。





反馈在盘面上，是北上资金流出的明显收窄，指数快速的探底回升，和机构资金在医药、科技、特斯拉三大方向，尤其大科技主线上的抱团进一步被强化。换言之，内资在这一次顶住了压力率先做出反馈，这是长足的进步。





简单讲——短期的疫情利空影响了市场节奏，但没有改变A股的方向和资金偏好。





在这种背景下，我们认为节前的调整随着长下影线的出现已经进入尾声，距离春节长假仅剩最后一个交易日，大家没必要过分纠结，回调补仓大科技核心品种，仍然维持半仓左右持股过节的思路不变。



