周二市场走出回调，回调的直接原因毫无疑问是外资退场，北上资金40多天来首次出现大幅流出，全天流出总额近50亿。而盘面上对应着几乎是外资最爱的消费、白马、金融都出现了不同幅度的下跌。另一方面港股大跌近3%，人民币也快速跳水。





外资为什么大幅撤离？因为对于03年非典的恐惧，当时恒生几乎是资产价格缩水最惨烈的区域，当然也和当地疫情严重有关。恒指当年是随着SARS疫情的扩大从9600一路下跌到8300





而考虑到节前外资已经获利丰厚，又马上是长假，这三个因素叠加在一起，资金选择在这个位置离场其实是正常的。





但可怕的不是外资进出，而是内资又一次被带崩了。外资可能只有七秒钟记忆，记得港股当年从9600一路下跌到8300，但内资难道不应该记得就是03年港股创下了历史底部，四月触底之后一路从8300又涨回到了年底的12600？





同年沪指涨幅也在10%以上。而还是那句话，相比于03年，国家在这一次的反应速度和落实力度有着明显的提升。有些人，遇到事情就相信阴谋论，然后解决事情又依赖政府。这个双标得就很奇怪了





所以还是老生常谈——不要恐慌，做好个人防护，不信谣不传谣，是我们目前最要坚定的事情。





回到资本市场，抗流感概念继续一枝独秀，但板蓝根的白云山和熏醋的恒顺醋业都出现了高位大面——挺好，这种把现代医学当傻子的逻辑如果持续上涨，那就是A股价值投资最大的耻辱。





餐饮传媒旅游酒店等则继续形成调整，正常。不过昨天跌停的万达院线今天看基本上也稳住阵脚了。这是好事儿。大权重下跌主要源于外资动作，不赘述。





指数层面明显出现了分化，沪指回调回补缺口了，这是一个转弱的信号，要注意接下来的动作。但创业板坚定地收在周一大阳线的50%之上，明显是强势回调，这一个区别之下，能够看出市场的强弱。也能够看出疫情无法改变目前资本高度认可的科技创新主线。



